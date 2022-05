ஆஸ்திரேலியத் தேர்தல் முடிவுகளால் ஆனந்தக் கண்ணீர் சிந்திய தமிழ்க் குடும்பம்

ஆஸ்திரேலியப் பொதுத் தேர்தலில் அந்த நாட்டு தொழிலாளர் கட்சி வெற்றி பெற்றபோது ஆனந்தக் கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டாடியது ஒரு தமிழ்க் குடும்பம்.

இலங்கையிலிருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்த நடேசன் முருகப்பன் குடும்பம்தான் அந்தக் குடும்பம்.

தொழிலாளர் கட்சி வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, குவீன்ஸ்லாந்து மாநிலத்தில் தாங்கள் வாழ்ந்து வந்த இடத்துக்குத் திரும்பலாம் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்குப் பிறந்திருக்கிறது.

The very special moment Nades arrives home from work to community detention in Perth & greets his wife Priya.

(Sound on). pic.twitter.com/dps2eZ3k0W

