பாலி வெள்ளம்: சுற்றுப்பயணிகள் வெளியேற்றம்

பாலி வெள்ளம்: சுற்றுப்பயணிகள் வெளியேற்றம்

1 mins read
வெளியேற்றப்பட்ட சுற்றுப்பயணிகளில் ஒருவர். - படம்: ஏஎஃப்பி
பிரசன்னா கிருஷ்ணன் >

பாடுங்: இந்தோனீசியாவின் பிரபலச் சுற்றுலாத்தலமான பாலியில் சில பகுதிகள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டதையடுத்து பல சுற்றுப்பயணிகள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கானோர் பாதுகாப்பை நாடியதாக உள்ளூர்ப் பேரிடர் நிர்வாக அமைப்பின் அதிகாரி ஒருவர் செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 24) தெரிவித்தார்.

தொடர் கனமழை காரணமாகத் திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 23) பாலியின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் மாநிலத் தலைநகர் டென்பசாரிலும் வெள்ளம் ஏற்பட்டது என்று உள்ளூர் பேரிடர் நிர்வாக அமைப்பின் மூத்த அதிகாரியான இ கெடே அகுங் தேஜா புசானா யாத்னியா தெரிவித்தார். உயிரிழப்பு ஏதும் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

பாடுங் வட்டாரத்தில் உணவகங்கள், பெட்ரோல் நிலையங்கள் போன்றவற்றை வெள்ள நீர் சூழ்ந்தது. அதனால் சுற்றுப்பயணிகள் சிலரை ரப்பர் படகுகளில் வெளியேற்றும் நிலை ஏற்பட்டது.

கிட்டத்தட்ட 30 வெளிநாட்டுச் சுற்றுப்பயணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியேற்றப்பட்டதாக டாக்டர் கடே, ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார். சுற்றுப்பயணிகள் சிலர் மற்ற ஹோட்டல்களுக்கு மாறிக்கொண்டனர் அல்லது பிறகு தாங்கள் தங்கியிருந்த இடங்களுக்குத் திரும்பினர் என்றும் அவர் கூறினார்.

மொத்தத்தில் சுமார் 350 பேர், செவ்வாய்க்கிழமை நீர்மட்டம் உயர்ந்ததால் பாதுகாப்பான இடங்களை நாடினர் என்றும் டாக்டர் கடே சொன்னார். வெள்ள நீர் வடிந்த பிறகு பெரும்பாலானோர் வீடு திரும்பியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

