சீன விமான விபத்து: யாரும் உயிருடன் இருக்க சாத்தியம் இல்லை

சீனாவில் 132 பேருடன் பயணம் செய்துகொண்டிருந்த விமானம் குவாங்ஸி மலைப்பகுதியில் நொறுங்கியதைத் தொடர்ந்து அங்கு மீட்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடந்துவருகின்றன. யாரும் உயிருடன் இருக்கச் சாத்தியம் இல்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

போயிங் 737 ரக சீனா ஈஸ்டர்ன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தின பகுதிகள் மலைப் பகுதியில் சிதைந்து கிடப்பதாகக் கூறப்பட்டது. பெரும்பாலானவை கருகிய நிலையில் உள்ளன. சில சடலங்களும் காணப்பட்டிருப்பதாகச் சீன ஊடகம் தெரிவித்தது. அடையாள அட்டைகள், பணப் பைகள் போன்ற தனிநபர் பொருள்களும் சம்ப இடத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டன.

குன்மிங் நகரிலிருந்து குவாங்சோ நகருக்குப் பயணம் செய்துகொண்டிருந்தபோது, வுசாவ் மாநிலத்தில் விமானம் விபத்துக்குள்ளானது. சுமார் 29,000 அடியிலிருந்து விமானம் தலைகீழாக பூமியை நோக்கி வேகமாக பாயும் காணொளி வெளியாகியுள்ளது. விமானம் மலையில் நொறுங்கி தீ மூண்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

The last seconds of China Eastern Airlines MU5735 were caught on a CCTV camera. Shows that it was in a near vertical dive. pic.twitter.com/0ZaBcJqLR7

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) March 21, 2022