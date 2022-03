அமெரிக்காவில் 80 வாகனங்கள் விபத்து

அமெரிக்காவில் ஒரு நெடுஞ்சாலையில் 80 வாகனங்கள் மோதிக்கொண்டதில் ஆறு பேர் மாண்டனர். 20க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

படுமோசமான மூடுபனி காரணமாக விபத்து ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பென்சில்வேனியா மாநிலத்தில் அந்த அசம்பாவிதம் நடந்தது.

வாகனங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்று மோதிக்கொண்டதால், பல நொறுங்கிய நிலையில் இருந்தன. சில வாகனங்களிலிருந்து புகை வெளியேறியதாக அதிகாரிகள் கூறினர்.

விபத்தைத் தொடர்ந்து அந்தச் சாலையில் பல கிலோமீட்டர் தூரம் வரை போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் முதலுதவி, மீட்புப் பணியாளர்கள் ஆகியோர் சம்பவயிடத்தைச் சென்றடைவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

Major pileup after lake effect snow created whiteout on I-81 in Schuylkill County, PA… video credit: Sam Beagle. Many folks are in a snow squall warning today — take those seriously and avoid driving if you can — they move through quickly. See you on @ABCWorldNews with the COLD pic.twitter.com/nIs5L7Olow

— Ginger Zee (@Ginger_Zee) March 28, 2022