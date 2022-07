ஜப்பான் ஆளும் கட்சியின் தலைவரும் ஜப்பான் பிரதமருமான ஃபுமியோ கி‌ஷிடா தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின பேசுகிறார். படம்: இபிஏ Japan's prime minister and president of the Liberal Democratic Party (LDP), Fumio Kishida