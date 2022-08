(காணொளி) டெக்சஸில் இந்தியர்கள் மீது இனவெறி தாக்குதல்

அமெரிக்காவின் டெக்சஸ் மாநிலத்தில் நான்கு இந்திய-அமெரிக்க பெண்கள் மீது இனவெறி தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மெக்சிக்க-அமெரிக்க மாது ஒருவர் அவர்களை இனவெறியோடு தூற்றியதாகவும் தாக்கியதாகவும் கூறப்பட்டது.

ஒரு கார் நிறுத்தும் இடத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்தது. இந்தியப் பெண்களைப் பார்த்து மெக்சிக்க பெண் தகாத வார்த்தைகள் பேசியதாகக் கூறப்பட்டது. “நீங்கள் அமெரிக்காவை சீரழிக்கிறீர்கள். இந்தியாவுக்கு மீண்டும் திரும்பிச்செல்லுங்கள்,” என்று அந்த பெண் தூற்றுகிறார். “நான் இந்தியர்களை வெறுக்கிறேன். எங்கு பார்த்தாலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்,” என்று அவர் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்த்து திட்டுகிறார். அந்த நான்கு பெண்களில் இருவரை அவர் அடிக்கவும் முற்பட்டார்.

This is so scary. She actually had a gun and wanted to shoot because these Indian American women had accents while speaking English.

Disgusting. This awful woman needs to be prosecuted for a hate crime. pic.twitter.com/SNewEXRt3z

— Reema Rasool (@reemarasool) August 25, 2022