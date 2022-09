எலிசபெத் அரசியாரின் இறுதிச் சடங்கு செப்டம்பர் 19 நடைபெறும்

எலிசபெத் அரசியாரின் இறுதிச் சடங்கு திங்கட்கிழமை, செப்டம்பர் 19 அன்று நடைபெறும். சிங்கப்பூர் நேரப்படி மாலை ஆறு மணிக்கு அது நடக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று அரசியாரின் நல்லுடல் பால்மோரல் அரண்மனையிலிருந்து எடின்பரோக்கு எடுத்துசெல்லப்படும். அங்கிருந்து அவருடைய நல்லுடல் லண்டனுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அன்று கொண்டுசெல்லப்படும். லண்டனில் உள்ள வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மண்டபத்தில் அவருடைய நல்லுடல் புதன்கிழமையிலிருந்து இறுதிச் சடங்கு இடம்பெறும் நாளன்று வரை வைக்கப்படும்.

இறுதிச் சடங்கு வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஏபி தேவலாயத்தில் இடம்பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.



The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.

