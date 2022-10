பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் ஆனி எர்னுவுக்கு இலக்கியத்துக்கான நோபெல் பரிசு

பிரான்சைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் ஆனி எர்னு எனும் 82 வயது பிரெஞ்சு எழுத்தாளருக்கு இலக்கியத்துக்கான இவ்வாண்டின் நோபெல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நாற்பது ஆண்டுகளாக 20க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ள ஆனி, பெரும்பாலும் தமது சொந்த வாழ்க்கையை அடிப்படையாக் கொண்டு புனைவு எழுதி வந்துள்ளார்.

வகுப்புப் பாகுபாடு, பாலினம் குறித்த தமது எழுத்துகளுக்காக அவர் அறியப்படுகிறார்.

பாலினம், மொழி வகுப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்றதாழ்வுகளால் பாதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையைத் தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு கோணங்களிலிருந்து அவர் ஆராய்ந்து வருவதாக நோபெல் கழகம் தெரிவித்தது.

எழுத்து என்பது சமூக ஏற்றதாழ்வை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டும் அரசியல் செயல்பாடு என்பது ஆனி எர்னுவின் கூற்று என நோபெல் கழகம் தெரிவித்தது. அதனால்தான் அவர் கற்பனையின் திரைகளைக் கிழித்தெறிய மொழியைக் கத்தியாகப் பயன்படுத்துகிறார் என்றது கழகம்.

This year’s #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux has said that writing is a political act, opening our eyes for social inequality. For this purpose she uses language as “a knife”, as she calls it, to tear apart the veils of imagination. pic.twitter.com/TQm6rxjvMp

