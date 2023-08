கல்வி ஒன்றுதான் வறுமையை உடைக்க வழி: ‌‌இளையர் ஷங்கர்

“கல்வி ஒன்றுதான் வறுமையை உடைக்க வழி. படிக்கும் வயதில் எதற்காகவும் அதனை விட்டுக்கொடுக்காமல் படிக்க வேண்டும்,” என்கிறார் ‘ஜெம்ஸ் இன் தி ரஃப்’ (Gems in the Rough) எனும் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இளையர் திரு ஷங்கர் பன்னீர்செல்வம்.

குழந்தைப் பருவத்தில் எண்ணற்ற நிதி, மருத்துவ, கல்வித் தடைகள் இருந்தபோதிலும், தொடர்ந்து அவற்றை முறியடித்து, இன்று சந்தை மேலாண்மை (MARKETING MANAGEMENT) நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார்.

தந்தை கேஎஃப்சி நிறுவனத்தில் துப்புரவாளராகவும் தாய் தனியார் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் துப்புரவாளராகவும் பணியாற்றியதால் இளவயதில் வறுமையை மட்டும் பார்த்து வளர்ந்துள்ளார் திரு ஷங்கர்.

பள்ளிப்பருவத்தில் சிண்டா அமைப்பு, சமூக மேம்பாட்டு மன்றம் (CDC), சமூக சேவை அலுவலகம் என பல்வேறு இடங்களில் இருந்து உதவிகள் கிட்டினாலும், அந்தத் தொகை நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு, வீட்டுக் கட்டணம் முதல் உணவு வரை அனைத்தையும் ஈடுகட்ட முடியாததாகவே இருந்தது.

“தாய், தந்தை நாங்கள் உறங்கியபின்னரே வேலை முடிந்து திரும்புவார்கள், காலை எழும் முன் வேலைக்குச் சென்றுவிடுவார்கள். பெரும்பாலும் தனிமையில் இருந்ததால் தொடக்கக்கல்வி காலத்தில் படிப்பதை விடுத்து விளையாடச் சென்றிருக்கிறேன்,” என்று நினைவுகூரும் ஷங்கர், 12 வயதிலேயே வேலைக்குச் செல்லத் தொடங்கிவிட்டார்.

சில காலங்களிலேயே படிப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த அவர், நன்றாகப் படிக்கத் தொடங்கினார். உபகாரச் சம்பளங்களும் கைகொடுத்தன.

ஆனால் அந்த நேரத்தில் தாய் தந்தை என இருவருக்கும் வேலை போனதால் குடும்ப பாரத்தைச் சுமக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஆளானார் ஷங்கர்.

மேலும், இவரது தந்தை திரு பன்னீர்செல்வம் திடீரென கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு ஆளானதால், மனநலக் கழகத்தில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெறத் தொடங்கினார்.

61 வயது தந்தை 10 வயது சிறுவனின் மனநிலைக்கு ஆளாகிவிட்டதால், குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் நொறுங்கிப்போனதை சுட்டிக்காட்டுகிறார் ஷங்கர்.

அந்த 16 வயதில் இரண்டு பகல் வேலை, இரண்டு இரவு வேலை என நான்கு வேலைகள் செய்து படிப்பையும் தொடர்ந்தார் ஷங்கர்.

“இரண்டு தேர்வுகள் மட்டுமே எழுதியதால் சாதாரண நிலைத் தேர்வில் (O Level) 36 புள்ளிகள் பெற்று கடைசி மாணவனாக வந்தேன்,” என்கிறார் அவர்.

இதனால் கவலையுற்ற ஷங்கர், கல்வியை தொடரவேண்டாம் எனக் கருதியதாகவும் தனது சகோதரர் திரு. கார்த்திகேயன் பன்னீர்செல்வம் கொடுத்த ஊக்கத்தினால் மட்டுமே கல்விப் பயணத்தைத் தொடர்ந்ததாகவும் கூறினார்.

சரியான மதிப்பெண்கள் இல்லாததால் தேசிய தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தில் கணினி துறையில் சேர்ந்த இவர், தனது முழுத் திறனையும் பயன்படுத்தி தங்கப்பதக்கத்தோடு தேர்ச்சி பெற்றார்.

லீ குவான் இயூ உபகாரச் சம்பளம் பெற்ற ஷங்கர், நன்யாங் பல்துறைத் தொழிற் கல்லூரியில் சேர்ந்து ‘மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல்’ (electrical and electronics) படிப்பில் சேர்ந்து, அனைத்துப் பாடங்களிலும் சிறந்த மதிப்பெண்களோடு தேர்ச்சி பெற்றார். அதோடு தொழிலையும் தொடங்கினார்.

ஈராண்டு தேசிய சேவை முடித்த பின்னர் மீண்டும் தொழிலை கவனிக்கத் தொடங்கிய இவர், “ஒரு அமைதியான, நிறைவான குடும்பத்தை அமைத்துக்கொள்வதே என் கனவாக இருந்தது. எனவே இன்று ஏதோ ஒரு வகையில் வருமானத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு மனைவி, குழந்தையுடன் மகிழ்வாக வாழ்கிறேன்,” எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

பட்டப்படிப்பு முடிக்கவில்லை எனும் எண்ணம் தன்னை தொடர்ந்து துரத்தி வருவதாகக் கூறும் ஷங்கர், தமது ஐந்து மாத மகள் துகிரா சுலக்‌ ஷங்கர் பள்ளிக்குச் சேர்ந்தவுடன், தாமும் தனது மனைவி சுலக்‌ஷா புகழேந்தியும் கல்வியைத் தொடரத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறுகிறார்.

தமது வாழ்க்கைப் பயணத்தை அனைவரிடமும் தொடர்ந்து பகிர்ந்து வருவதாகச் சொல்லும் ஷங்கர், “தொடர்ந்து அனைவருக்கும் என் கதை சொல்லப்படும்போது அது அவர்கள் கதையாகிறது. எனக்கு புத்துணர்ச்சியைத் தருவதோடு, மற்றவர்களுக்கும் ஒரு தூண்டுதலாக அமையும் என நம்புகிறேன்,” என்கிறார்.

தொடர்ந்து வாய்மொழியாக சொல்லப்பட்டு வந்த இவரது கதை, வரும் ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி தெமாசெக் கடைவீட்டில்) நடைபெற உள்ள புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் வெளியாக இருக்கும் ‘ஜெம்ஸ் இன் த ரஃப்: சிங்கப்பூர் இளையர்களின் போராட்டங்கள், வெற்றிகள் அடங்கிய 20 கதைகள்’ (Gems in the Rough: 20 stories of struggle and triumph from Singaporean youths) எனும் புத்தகத்தில் இடம் பெற உள்ளது.