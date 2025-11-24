கடந்த அக்டோபர் 28, அன்று, இராஃபிள்ஸ் கல்வி நிலைய வளாகம் முழுவதும் தென்னங்கீற்றுக்களின் மெல்லிய வாசமும், உற்சாகமான மாணவர்களின் ஆரவாரமும் நிறைந்திருந்தது.
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, உயர்நிலை ஒன்று முதல் நான்கு வரை பயிலும் ஏறக்குறைய 1,600க்கும் மேற்பட்ட பல்லின மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து, நம் தமிழர்களின் பாரம்பரிய அடையாளங்களுள் ஒன்றான தென்னையிலைத் தோரணம் கட்டும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
தோரணம் என்பது தமிழ்ப் பாரம்பரியத்தில் மங்கலச் சின்னமாகக் கருதப்படுவது. விழாக் காலங்களில் வீட்டின் வாயிற்படியில் கட்டப்படும் இந்தக் கவின்மிகு அலங்காரம், குறைந்த செலவில் இயற்கைப் பொருள்களைக் கொண்டே செய்யப்படுவது அதன் சிறப்பம்சம்.
தமிழர்களின் இந்தப் பண்பாட்டைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலைப் பல்லின மாணவர்களிடையே ஏற்படுத்தும் உயரிய நோக்கத்துடன் இந்தப் பாரம்பரிய நிகழ்வுக்கு எங்கள் பள்ளி ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
இது வெறும் கைவினைப் பயிற்சி மட்டுமல்ல; அது ஒற்றுமையின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தும் ஒரு பாலமாக அமைந்தது.
இந்தச் செயற்பாட்டில் மாணவர்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் ஈடுபாட்டுடனும் பங்கேற்றனர். தோரணங்களைத் தயாரிப்பதிலிருந்து, அவற்றை ஒரு பண்டிகை அலங்காரமாகப் பள்ளியின் பல இடங்களிலும் கட்டுவது வரை, ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உற்சாகம் கரைபுரண்டோடியது.
ஆசிரியர்கள், இராஃபிள்ஸ் கல்வி நிலையத் தமிழ் மாணவர்களின் வழிகாட்டுதல் கீழ், மற்ற இன மாணவர்கள் இந்திய மரபின் முக்கியத்துவத்தை நேரடியாகக் கற்றுக்கொள்ளும் அரிய வாய்ப்பைப் பெற்றனர்.
இந்த கூட்டுச் செயல்பாடு, மாணவர்களிடையே நல்லிணக்கத்தையும் வகுப்புப் பிணைப்பையும் மேலும் வலுப்படுத்தியது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
பள்ளியைச் சுற்றிக் கட்டப்பட்ட இந்தத் தோரணங்கள் பார்ப்பதற்கு கண்ணுக்கு விருந்தாகவும் தமிழ்ப் பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் கம்பீரமாகப் பறைசாற்றுபவையாகவும் அமைந்தன. மணி கவிராஜ், உயர்நிலை 4
“நாங்கள் ஒன்றுசேர்ந்து ஒரு வகுப்பாக இதில் ஈடுபட்டோம். ஆரம்பத்தில் இது கொஞ்சம் சவாலாகத்தான் இருந்தது. இருப்பினும், எனது இந்திய நண்பர்கள் எனக்குப் பொறுமையாகக் கற்றுக்கொடுத்தபின், அதை எளிதில் செய்யக் கற்றுக்கொண்டேன். தோரணத்தைப் பின்னியவுடன் அதில் ஓர் அழகிய பூவையும் சொருகினேன். அது பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருந்தது! ஈதன் கான், உயர்நிலை 3
“இப்படிப்பட்ட நிகழ்வு எங்கள் வகுப்பு மாணவர்களிடையே பிணைப்பை வலுப்படுத்தியதோடு, ஒரு கைவினையைக் கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பாகவும் அமைந்தது. இந்த நடவடிக்கையின்போது எங்கள் வகுப்பாசிரியரும் எங்களோடு தோரணம் பின்னியது மிகவும் உற்சாகமாக இருந்தது. நாங்கள் தோரணங்களை வகுப்புக்கு வெளியே கட்டி அழகுபார்த்தோம். சாமுவல் கூ ஜுன் ஃபெங், உயர்நிலை 2
“என் வகுப்பில் பயிலும் மற்ற இன மாணவர்கள் இத்தகைய நடவடிக்கையை வரவேற்பார்களா என்ற அச்சம் என்னிடம் முதலில் இருந்தது. அவர்களுக்குத் தோரணம் பின்னும் முறையைக் கற்பிக்கும் பொறுப்பு எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டபோது சிறிது தயக்கம் ஏற்பட்டது. ஆனால், என் வகுப்பு மாணவர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு பங்கேற்றதை எண்ணி வியந்தேன். கபிலன், உயர்நிலை 4