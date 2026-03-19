சிறுவர்களே! உங்களுக்கு பசித்தால் பெற்றோர் என்ன செய்வார்கள்? உடனே ஓடி வந்து உங்களுக்குப் பிடித்த உணவைக் கொடுப்பார்கள், அல்லவா? உங்களுக்கு லேசாக அடிபட்டால் கூட, துடித்துப் போய் மருந்து போடுவார்கள். நம் அம்மாவுக்கு நம் மீது எவ்வளவு அன்பும் அக்கறையும் இருக்கிறது!
சரி, விலங்குகள் தங்கள் குட்டிகளை எப்படிப் பார்த்துக்கொள்ளும் என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்து இருக்கிறீர்களா?
உண்மையைச் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நம் பெற்றோர்களைப் போலவே விலங்கு பெற்றோரும் தங்கள் குட்டிகள் மீது அளவற்ற பாசம் வைத்திருக்கின்றன. தங்கள் குட்டிகளுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து வந்தாலும் பெற்றோர் தன் குட்டியைப் பாதுகாக்க எந்த எல்லைக்கும் செல்லும்.
தாய்மை என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானது அல்ல; அது உலகில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பொதுவானது. ஒரு தாயின் அன்பு உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் விடச் சிறந்தது என்பதை விலங்குகளின் வாழ்க்கை நமக்கு உணர்த்துகிறது. நாமும் விலங்குகளையும், பறவைகளையும் நேசிப்போம்; அவற்றின் அன்பான உலகத்தை மதிப்போம்!
விலங்கு உலகிலேயே மிகவும் ஆச்சரியமான அம்மா யார் தெரியுமா? அதுதான் ஆக்டோபஸ்! தன் குட்டிகளுக்காக இந்த அம்மா செய்யும் தியாகத்தைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வோமா?
பாதுகாப்பான வீடு தேடுதல்: ஆக்டோபஸ் முட்டை இடுவதற்கு முன்பு முதலில், கடலின் அடியில் இருக்கும் பாறை இடுக்குகள் அல்லது சின்னஞ்சிறிய குகைகளைத் தேடி, ஒரு பாதுகாப்பான வீட்டைக் கண்டுபிடிக்கும். முட்டையிடுதல்: அந்தக் குகையின் மேல்பகுதியில், திராட்சைக் கொத்துகளைப் போல ஆயிரக்கணக்கான முட்டைகளை இடும். அவை கீழே விழாமல் இருக்க, ஒரு சிறப்புப் பசையைக் கொண்டு பாறையோடு கெட்டியாக ஒட்டி வைக்கும். அன்பான பராமரிப்பு: முட்டைகளில் இருந்து குஞ்சுகள் வெளிவர பல மாதங்கள் ஆகும். அதுவரை அம்மா ஆக்டோபஸ் முட்டைகளை விட்டு ஒரு விநாடிகூட நகரவே நகராது! சுவாசிக்கக் காற்று: முட்டைகளுக்கு மூச்சு விடக் காற்று (ஆக்சிஜன்) கிடைக்க, தன் உடலிலிருந்து தண்ணீரை முட்டைகள் மீது தூவிக் கொண்டே இருக்கும். சுத்தம் செய்தல்: முட்டைகள் மீது தூசியோ, பாசியோ படியாமல் இருக்க, தன் நீளமான கைகளால் மெதுவாகத் தடவிச் சுத்தம் செய்யும். பாதுகாப்பு: நண்டுகள், மீன்கள் என எது வந்தாலும் தைரியமாகப் போராடித் தன் முட்டைகளைக் காப்பாற்றும். உணவே சாப்பிடாத அம்மா: இதுதான் அம்மா ஆக்டோபஸ் செய்யும் மிகப்பெரிய தியாகம்! முட்டைகளை அடைகாக்கும் பல மாதங்களும், அம்மா ஆக்டோபஸ் உணவுகூடச் சாப்பிடாது. எவ்வளவு பசி எடுத்தாலும், முட்டைகளை விட்டு வெளியே போகவே போகாது. தன் உடலில் உள்ள சக்தியை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு உயிர்வாழும். குட்டிகள் வருதல்: பல மாதங்களுக்குப் பிறகு, முட்டைகளில் இருந்து குட்டிக்குட்டி ஆக்டோபஸ்கள் வெளியே வரும். பார்க்க ஒரு அரிசி போல இருக்கும் அந்தக் குட்டிகள், மகிழ்ச்சியாகக் கடலில் நீந்தத் தொடங்கும். அம்மாவின் தியாகம்: எல்லாக் குட்டிகளும் பத்திரமாகப் பிறந்து கடலில் நீந்தச் சென்றதும், பல மாதங்களாகச் சாப்பிடாமல் தன் சக்தியை எல்லாம் குட்டிகளுக்காகச் செலவழித்த அம்மா ஆக்டோபஸ், அந்த இடத்திலேயே மெல்லத் தன் உயிரை விட்டுவிடும். தன் குட்டிகள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக, தன் உயிரையே கொடுக்கும் அம்மா ஆக்டோபஸின் அன்பு உலகிலேயே மிகச் சிறந்தது அல்லவா? இயற்கையின் இந்தச் செயல் கொஞ்சம் சோகமாக இருந்தாலும், மிகவும் நெகிழ்ச்சியானது!
காடுகளில் வாழும் ஒரு அழகான பறவைதான் ‘சிவப்புக் கொம்பு ஹார்ன்பில்’ (Red Hornbill - தமிழில் இருவாட்சிப் பறவை). இந்தப் பறவை எப்படி முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கும் தெரியுமா? அது மிகவும் வித்தியாசமானது!
மரப்பொந்தே பாதுகாப்பான வீடு: அம்மா ஹார்ன்பில் பறவை காட்டில் உள்ள பெரிய மரங்களில் ஒரு நல்ல பொந்தைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கும். அந்தப் பொந்தைத்தான் அது தன் வீடாக மாற்றிக் கொள்ளும். கதவை மூடும் அம்மா பறவை: பாம்பு, உடும்பு போன்ற விலங்குகளுக்கு இந்தப் பறவையின் முட்டைகள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். அதனால், அந்த விலங்குகளிடம் இருந்து முட்டைகளைக் காப்பாற்ற அம்மா பறவை பொந்துக்குள் சென்றதும், மரத்தூள், மண் மற்றும் தன் எச்சம் (மலம்) ஆகியவற்றைக் கொண்டு பொந்தின் வாசலை ஒரு சுவர் போல அடைத்துவிடும். உணவு சாப்பிடத் தன் அலகு (மூக்கு) மட்டும் வெளியே தெரியும்படி ஒரு சின்னஞ்சிறு துளையை மட்டுமே விட்டுக்கொள்ளும். தன்னைத் தானே ஒரு அறைக்குள் பூட்டிக்கொண்டது போல இருக்கும்! சிறப்பான அப்பா பறவை: அம்மா பறவை உள்ளே பாதுகாப்பாக முட்டைகளை அடைகாக்கத் தொடங்கிவிடும். அப்போது குடும்பத்தைக் காப்பாற்றும் பொறுப்பு அப்பா பறவையிடம் வந்துவிடும்! அப்பா பறவை காடு முழுவதும் பறந்து சென்று பழங்கள், சின்னச் சின்னப் பூச்சிகள் என உணவைத் தேடிக் கொண்டு வரும். அந்தச் சின்னஞ்சிறு துளை வழியாகத் தன் மனைவிக்கு அன்பாக உணவை ஊட்டும். குட்டிப் பறவைகள் வருதல்: சுமார் இரண்டு மாதங்கள் (60 நாட்கள்) அம்மா பறவை அந்த இருட்டான பொந்துக்குள்ளேயே இருந்து முட்டைகளை அடைகாக்கும். முட்டைகள் பொரிந்து குஞ்சுகள் வரும் வரை, அப்பா பறவைதான் சோர்வில்லாமல் தினமும் உணவு கொண்டு வந்து கொடுக்கும். சுவரை உடைத்து வெளியே வருதல்: முட்டைகள் பொரிந்து, குட்டிகள் சற்றுப் பெரிதாகி அவற்றுக்கு அழகாக இறகுகள் முளைத்துவிடும். அதன் பிறகு, பாதுகாப்பிற்காகக் கட்டிய அந்த மண் சுவரைத் தன் மூக்கால் இடித்து உடைத்துக்கொண்டு அம்மா பறவையும் குட்டிப் பறவைகளும் வெளியே சுதந்திரமாகப் பறந்து வரும். தன் குட்டிகளுக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, இரண்டு மாதங்கள் ஓர் இருட்டுப் பொந்துக்குள் தன்னைத் தானே சிறைவைத்துக் கொள்ளும் அம்மா பறவையின் அன்பும், சோர்வில்லாமல் உணவு கொண்டுவரும் அப்பா பறவையின் பொறுப்பும் உண்மையிலேயே ஆச்சரியமானது.
கடலில் வாழும் விலங்குகளில் ரொம்பவே வித்தியாசமானது ‘கடற்குதிரை’ (Seahorse). தெரியுமா? கடற்குதிரைகளில் அம்மா குட்டி போடாது, அப்பா கடற்குதிரைதான் முட்டைகளைச் சுமந்து குட்டி போடும்! ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா?
அப்பாவின் பைக்குள் முட்டைகள்: அம்மா கடற்குதிரை முட்டைகளை உருவாக்கியதும், அவற்றை அப்பா கடற்குதிரையின் வயிற்றில் இருக்கும் ஒரு சிறப்புப் பைக்குள் (Brood pouch) போட்டுவிடும். ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான முட்டைகளை அம்மா கடற்குதிரை ஆண் கடற்குதிரையின் பைக்கு மாற்றிவிடும். அதன்பிறகு அம்மா கடற்குதிரைக்கு வேலையே இல்லை! அன்பான பாதுகாப்பு: அப்பா கடற்குதிரை அந்த முட்டைகளைத் தன் பைக்குள் பத்திரமாக வைத்துக்கொள்ளும். முட்டைகளுக்குத் தேவையான மூச்சுக்காற்று (ஆக்சிஜன்), சத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் அப்பாவின் உடல்தான் அந்தப் பை வழியாகக் கொடுக்கும். கடல் நீருக்குப் பழகுதல்: இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்! குட்டிகள் பிறந்து கடலுக்குள் செல்லும்போது, அந்தத் தண்ணீரின் உப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப வாழ வேண்டும் அல்லவா? அதற்காக, அப்பா கடற்குதிரை தன் பைக்குள் இருக்கும் திரவத்தின் உப்புத்தன்மையைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி, கடல் நீரைப் போலவே ஆக்கிவிடும். இதனால் குட்டிகள் பிறக்கும் முன்பே கடல் சூழலில் வாழப் பழகிவிடும். முட்டை பொரிக்கும் நேரம்: முட்டைகள் முழுமையாக வளர்ந்து குட்டிகளாக மாற சுமார் 9 முதல் 25 நாள்கள் வரை ஆகும். (சில கடற்குதிரைகளுக்கு ஒரு மாதம் கூட ஆகும்!). அதுவரை அப்பா கடற்குதிரை அந்த முட்டைகளைத் தன் வயிற்றுப் பைக்குள் வைத்துப் பாதுகாப்பாகச் சுமந்து திரியும். குட்டிகள் வெளியே வருதல்: முட்டைகள் அனைத்தும் பைக்குள்ளேயே பொரிந்து, குட்டிக் கடற்குதிரைகளாக மாறிவிடும். குட்டிகள் வெளியே வரத் தயாரானதும், அப்பா கடற்குதிரை ஒரு பாறையையோ அல்லது கடல் செடியையோ தன் வாலால் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்ளும். பிறகு, தன் உடலை முன்னும் பின்னுமாக வளைத்து, பையிலிருந்து குட்டிகளை வெளியே பீய்ச்சி அடிக்கும். பார்க்க அப்படியே பெரிய கடற்குதிரைகளைப் போலவே இருக்கும் நூற்றுக்கணக்கான குட்டிகள் சந்தோஷமாகத் தண்ணீரில் நீந்தத் தொடங்கும். ஒரு முக்கியமான குறிப்பு: அப்பாவின் பையிலிருந்து வெளியே வந்த மறுகணமே குட்டிகள் தாங்களாகவே நீந்தி வாழத் தொடங்கிவிடும். அதன் பிறகு அப்பா கடற்குதிரையோ, அம்மா கடற்குதிரையோ குட்டிகளைப் பாதுகாப்பது இல்லை!