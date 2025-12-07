ஒரு பெரிய அடர்ந்த காட்டில் ஒரு சின்னஞ்சிறு அணில் வசித்து வந்தது. அதன் பெயர் சிண்டு. சிண்டு மிகவும் துறுதுறுவென்று எப்போதும் சுறுசுறுப்புடன் இருக்கும். ஆனால், மழை என்றால் அதற்கு பயம்.
சிண்டுவுக்கு ‘துள்ளல்’ என்ற பெயரில் முயல் குட்டியும் ‘கீச்சு’ என்ற பெயரில் ஒரு சிட்டுக்குருவியும் நண்பர்களாக இருந்தார்கள். மூவரும் காட்டில் மகிழ்ச்சியுடன் சுற்றித் திரிவார்கள்.
ஒருநாள் வானம் திடீரென்று இருண்டது. பலத்த காற்று வீசத் தொடங்கியது. சிண்டு உடனே பதற்றமடைந்தது. “ஐயோ! மழை வரப்போகிறது! நான் சேமித்து வைத்த விதைகள் எல்லாம் நனைந்து போகுமே!” என்று அழத் தொடங்கியது.
சிண்டுவின் அழுகையைப் பார்த்த துள்ளல் சிரித்தது. “சிண்டு, கவலைப்படாதே. நான் உனக்கு உதவுகிறேன்!” என்று சொல்லிவிட்டு, வேகமாக ஓடிச் சென்று, அகலமான வாழை இலைகளைக் கொண்டு வந்தது.
கீச்சு, “நானும் இலைகளைப் பிடிக்கிறேன்!” என்று சொல்லி, தன் சிறிய அலகால் இலைகளைச் சரியாகப் பிடித்துக் கொண்டது.
சிண்டு மிகவும் உற்சாகமடைந்தது. மூவரும் சேர்ந்து அந்த வாழை இலைகளைக் கொண்டு, சிண்டுவின் விதைகளின் மேலே ஒரு சிறிய கூரைபோல பிடித்தனர்.
அடுத்த சில நிமிடங்களில், பலத்த மழை பெய்யத் தொடங்கியது. ஆனால், சிண்டுவின் விதைகள் அனைத்தும் அந்த வாழை இலைக் கூரைக்குக் கீழே பத்திரமாக இருந்தன.
மழை நின்றதும், வானவில் ஒன்று தோன்றியது. சிண்டு மகிழ்ச்சியில் குதித்தது. “நண்பர்களே, நன்றி! பயப்படுவதை விட, நாம் ஒன்றாகச் சேர்ந்து சிந்தித்தால் எந்தப் பிரச்சினையையும் சமாளிக்க முடியும் என்பதை இன்று நீங்கள் எனக்குக் கற்றுக் கொடுத்தீர்கள்!” என்று தன் நண்பர்களைக் கட்டியணைத்துக் கொண்டது.
அன்றிலிருந்து சிண்டு மழைக்கு ஒருபோதும் பயப்படுவது இல்லை. தன் நண்பர்கள் துணையுடன் எதையும் சமாளிக்கலாம் என்று நம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்தது.
நீதி: பயப்படுவதைவிட, ஒற்றுமையுடனும் புத்திசாலித்தனத்துடனும் செயல்பட்டால், எந்தப் பிரச்சினையையும் எளிதில் தீர்க்கலாம்.