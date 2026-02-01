வெப்பம் தகிக்கும் பாலைவனத்தில் ஒட்டகங்கள் உயிர்வாழ்வது இயற்கையின் மிகச்சிறந்த அதிசயங்களில் ஒன்றாகும். அதனால்தான் அதைப் ‘பாலைவனக் கப்பல்’ என்று அழைக்கிறோம்.
ஒட்டகங்கள் பாலைவனச் சூழலைத் தாங்கி வாழ்வதற்கு அவற்றின் உடல்வாகு எப்படி உதவுகிறது என்பதை இங்கே விவரமாகப் பார்க்கலாம்:
1. திமில் (Hump) - உணவுச் சேமிப்பு
பலரும் ஒட்டகத்தின் திமிலில் தண்ணீர் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அது தவறு. திமிலில் இருப்பது கொழுப்பு (Fat).
பாலைவனத்தில் உணவு கிடைக்காதபோது, ஒட்டகம் இந்தத் திமிலில் உள்ள கொழுப்பை ஆற்றலாக (Energy) மாற்றிக் கொள்ளும். இந்தக் கொழுப்பு கரைவதால்தான் நீண்ட நாள்கள் சாப்பிடாமல் அவற்றால் இருக்க முடிகிறது.
2. அபாரமான நீர் மேலாண்மை (Water Management)
ஒட்டகத்தால் தண்ணீரை மிகச் சிறப்பாகச் சேமிக்கவும், பயன்படுத்தவும் முடியும். ஒட்டகம் நீர் கிடைக்குமிடத்தில், ஒரே நேரத்தில் சுமார் 100 முதல் 150 லிட்டர் தண்ணீரை 10 நிமிடங்களில் குடித்துவிடும்.
வியர்வை இல்லை: மனிதர்களைப் போல ஒட்டகங்களுக்கு எளிதில் வியர்க்காது. உடல் வெப்பநிலை 41 டிகிரி செல்சியஸைத் தாண்டினால் மட்டுமே வியர்க்கும். இதனால் நீர் உடலில் தங்கிவிடும்.
இரத்த அணுக்கள்: ஒட்டகத்தின் சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் (Red blood cells) முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும். இது நீர்ச்சத்து குறையும்போது இரத்தம் கெட்டியானாலும் நரம்புகளில் எளிதாக ஓட உதவும்.
3. மணலிலிருந்து பாதுகாப்பு (Protection from Sand)
பாலைவனத்தில் வீசும் கடும் மணல் புயலிலிருந்து தப்பிக்க ஒட்டகத்திற்குச் சிறப்பு உறுப்புகள் உள்ளன.
கண்கள்: ஒட்டகத்திற்கு மூன்று இமைகள் (Three Eyelids), நீண்ட கண் முடிகள் உள்ளன. இவை மணல் கண்ணுக்குள் போவதைத் தடுக்கும்.
மூக்கு: மணல் புயல் வீசும்போது, ஒட்டகத்தால் தன் நாசித் துவாரங்களை (Nostrils) இறுக மூடிக்கொள்ள முடியும்.
காதுகள்: காதுகளுக்குள்ளும் மணல் நுழையாதவாறு முடிகள் இருக்கும்.
4. பாதம், கால்கள்
அகலமான பாதங்கள்: ஒட்டகத்தின் பாதங்கள் அகலமாகவும் அடிப்பகுதி பஞ்சு (Cushion) போலவும் இருக்கும். இது சூடான மணலில் கால் புதையாமல் நடக்க உதவுகிறது.
நீண்ட கால்கள்: பாலைவன மணலின் கடுமையான வெப்பம், ஒட்டகத்தின் உடலைத் தாக்காதவாறு அதன் நீண்ட கால்கள் உடலைத் தரைமட்டத்திலிருந்து உயர்த்தி வைத்திருக்கின்றன.
5. முட்களை உண்ணும் வாய்
பாலைவனத்தில் பெரும்பாலும் முள் செடிகளே (Cactus) இருக்கும். ஒட்டகத்தின் வாய், அதன் உதடுகள் மிகவும் தடிமனான தோலால் ஆனவை. இதனால் கூர்மையான முட்களைக்கூட அவற்றால் காயம் படாமல் மென்று தின்ன முடியும்.