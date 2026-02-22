ஒரு பெரிய காட்டில், உயரமான மரத்தின் உச்சியில் ஒரு கழுகு தன் குஞ்சுகளுடன் வசித்து வந்தது.
அதில் ஒரு குட்டிக் கழுகு மட்டும் எதற்கெடுத்தாலும் தயங்கும்; பயப்படும். மற்ற கழுகுச் சகோதரர்கள் எல்லாம் வானத்தில் சிறகடித்துப் பறக்கப் பழகிவிட்டார்கள். ஆனால் இந்தக் குட்டிக் கழுகு மட்டும் கூட்டின் ஓரமாகவே பயந்து உட்கார்ந்திருக்கும்.
:“என் சிறகுகள் ரொம்பச் சின்னதாக இருக்கின்றன. எனக்குப் பறக்க வராது. நான் பறக்க முயன்றால், இவ்வளவு உயரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து விடுவேன்” என்று அது அடிக்கடி சொல்லிக் கவலைப்படும். அம்மா கழுகு எவ்வளவு தைரியம் சொல்லியும் அது கேட்பதில்லை.
ஒருநாள், அம்மா கழுகு ஒரு முடிவுக்கு வந்தது. குட்டிக் கழுகுக்குப் பிடித்த சுவையான ஒரு உணவைக் கொண்டு வந்து, கூட்டிலிருந்து சற்றுத் தொலைவில் உள்ள வேறொரு மரக்கிளையில் இருந்த கூட்டில் வைத்தது.
“உனக்கு இந்த உணவு வேண்டும் என்றால், நீயே பறந்து வந்து எடுத்துக்கொள்” என்று அம்மா கண்டிப்பாகக் கூறிவிட்டது.
குட்டிக் கழுகுக்குப் பயங்கரப் பசி. மெதுவாகக் கூட்டின் விளிம்பிற்கு வந்து எட்டிப் பார்த்தது. கீழே மிகப் பெரிய பள்ளம்! பயத்தில் உடல் நடுங்கியது. ஆனாலும் பசி தாங்க முடியவில்லை. ‘நாம் ஏன் இங்கேயே முடங்கிக் கிடக்க வேண்டும்? நம்மால் முடியும்!’ என்று தனக்குள் ஒரு நம்பிக்கையை வரவழைத்துக் கொண்டது.
கண்களைத் திறந்தது. முழு பலத்தையும் திரட்டி, உணவு இருந்த கிளையை நோக்கி வேகமாகத் தாவியது! ஆனால், காற்று பலமாக வீசியதால் குறி தவறி கீழே விழத் தொடங்கியது.
திடீரெனப் பயம் தொற்றிக் கொள்ள, தற்செயலாகத் தன் சின்னஞ்சிறிய சிறகுகளை வேகமாக அடித்து விரித்தது. என்ன ஆச்சரியம்! கீழே விழுந்துகொண்டிருந்த குட்டிக் கழுகு, இப்போது காற்றில் அழகாக மிதந்து மேலே பறக்கத் தொடங்கியது.
அதன் சிறகுகள் சின்னதாக இருந்தாலும், காற்றில் நீந்தும் அளவுக்கு அவை மிகவும் வலிமையானவை என்பதை அப்போதுதான் அது உணர்ந்தது. அதிலிருந்து அந்தக் காட்டில் மிக உயரமாகப் பறக்கும் கழுகாக அது மாறியது.
நீதி: நம்மால் ஒரு செயலைச் செய்ய முடியாது என்று நினைப்பது நமது மனப்பயம் மட்டுமே. முயற்சி செய்து பார்க்கும்போதுதான் நமக்குள் இருக்கும் உண்மையான திறமையும், பலமும் நமக்குத் தெரிய வரும். உங்களை நீங்கள் எப்போதும் முழுமையாக நம்புங்கள்!