குழந்தைகளே, ஒராங்குட்டான் அம்மா தன் குட்டியை எப்படி அன்பாக வளர்க்கும் என்று பார்ப்போமா? அதிக பாசம்: விலங்குகளிலேயே ஒராங்குட்டான் அம்மாவுக்கும் குட்டிக்கும் தான் பாசம் அதிகம்! அம்மா தன் குட்டியை 7 முதல் 9 ஆண்டுகள் வரைக்கும் ரொம்பப் பத்திரமாகப் பார்த்துக்கொள்ளும். பிரியாத குட்டி: பிறந்த குட்டி ரொம்பச் சின்னதாகவும், மெலிசாகவும் இருக்கும். அதனால், முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் குட்டி அம்மாவை விட்டு ஒரு நொடிக் கூட பிரியவே பிரியாது. அம்மா எங்கு போனாலும், குட்டி அம்மாவின் வயிற்று முடியைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொண்டே போகும். அம்மா சொல்லிக்கொடுக்கும் பாடம்: காட்டில் எந்தப் பழத்தைச் சாப்பிடலாம், எது கெடுதல், பழத்தோலை எப்படி உரிப்பது, கெட்டியான கொட்டைகளை எப்படி உடைப்பது என்று அம்மா செய்து காட்டும். குட்டியும் அதைப் பார்த்து அப்படியே கற்றுக்கொள்ளும். காட்டில் உயிர்வாழத் தேவையான எல்லா வித்தைகளையும் அம்மா சொல்லிக்கொடுக்கும். மரம் ஏறப் பயிற்சி: ஒராங்குட்டான்களுக்குத் தரையில் நடப்பதைவிட, மரத்திற்கு மரம் தாவுவதுதான் ரொம்பப் பிடிக்கும். அதனால், அம்மா தன் குட்டியைச் சரியான கிளைகளில் ஏற்றிவிட்டு, அது கீழே விழுந்துவிடாமல் தன் கைகளால் தாங்கிக் கொள்ளும். எப்படிப் பிடித்து ஏறுவது, எப்படித் தாவுவது என்றும் பயிற்சி கொடுக்கும். நண்பர்களோடு விளையாட்டு: குட்டி கொஞ்சம் வளர்ந்ததும், மற்ற குட்டிகளோடு சேர்ந்து விளையாடவும் பழகவும் அம்மா அனுமதிக்கும். இதனால் குட்டிக்கு நிறைய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். தனியாக வாழ்தல்: குட்டிக்கு 8 அல்லது 9 வயது ஆனதும், காட்டில் தனியாக வாழத் தேவையான எல்லாவற்றையும் அது கற்றுக்கொண்டுவிட்டதா என்பதை அம்மா உறுதி செய்யும். அதன் பிறகுதான் அம்மா மெதுவாகக் குட்டியை விட்டுப் பிரியும். பெண் குட்டிகள் பெரும்பாலும் அம்மாவுக்குப் பக்கத்திலேயே தங்கிவிடும். ஆனால், ஆண் குட்டிகள் புது இடத்தைத் தேடி ரொம்ப தூரம் சென்றுவிடும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஒரு ஒராங்குட்டான் அம்மா தன் குட்டிக்காகத் தன் வாழ்நாளில் அதிகப் பகுதியைத் தியாகம் செய்து மிகவும் அன்பாக வளர்க்கும்!
பேரரச பென்குயின்கள் (Emperor Penguins)
மாணவர்களே! பென்குயின் அப்பாவும் அம்மாவும் தங்கள் குட்டியை எப்படிக் கஷ்டப்பட்டு அன்பாக வளர்க்கிறார்கள் என்று தெரிந்துகொள்வோமா?
உலகிலேயே மிகவும் குளிரான அண்டார்டிகா பனிப்பிரதேசத்தில்தான் இந்தப் பேரரச பென்குயின்கள் (Emperor Penguins) வாழ்கின்றன. மனிதர்களைப் போலவே இதிலும் அப்பாவிற்கும் அம்மாவிற்கும் சரிசமமான பங்கு உண்டு!
முட்டையிடும் அம்மா பென்குயின் குளிர்காலத்தின் தொடக்கத்தில் அம்மா பென்குயின் ஒரே ஒரு முட்டையை இடும். முட்டையிட்டதும் அம்மாவுக்கு மிகவும் சோர்வாகிவிடும். பனிக்கட்டியில் பட்டால் முட்டை உறைந்து கெட்டுப்போய்விடும் என்பதால், அம்மா பென்குயின் அந்த முட்டையை மெதுவாக அப்பா பென்குயினின் கால்களுக்கு மாற்றிவிடும். பிறகு, அம்மா சாப்பாடு தேடி வெகு தூரம் கடலுக்குப் போகும். பாசமான அப்பா பென்குயின்: அம்மா திரும்பி வரும் வரை, அப்பா பென்குயின் அந்த முட்டையைத் தன் கால்களுக்கு இடையில் வைத்து, தன் வயிற்று மடிப்பால் போர்வையைப் போல மூடிப் பத்திரமாகப் பார்த்துக்கொள்ளும். கடும் குளிர், பனிப்புயல் அடித்தாலும், 65 நாள்கள் வரை அப்பா பென்குயின் எதுவும் சாப்பிடாமல் முட்டையை அடைகாக்கும். அம்மாவின் வருகையும் சாப்பாடும்: முட்டை பொரியும் நேரத்தில், அம்மா பென்குயின் வயிற்றில் நிறைய மீன்களோடு திரும்பி வரும். ஆயிரக்கணக்கான பென்குயின்கள் ஓரிடத்தில் இருந்தாலும், தன் துணையின் சத்தத்தை வைத்துச் சரியாகக் கண்டுபிடித்துவிடும்! பிறகு, தான் கொண்டுவந்த சாப்பாட்டை வாந்தியெடுத்துக் குட்டிக்கு ஊட்டும். வெகு நாள்கள் உண்ணாமல் இருந்த அப்பா பென்குயின் சாப்பாடு தேடக் கடலுக்குப் போகும். அதன்பின் அம்மாவும் அப்பாவும் மாறி மாறி சாப்பாடு கொண்டு வருவார்கள். குட்டிகளுக்கான காப்பகம் (பள்ளிக்கூடம் போல): குட்டிக்கு 45 நாள்கள் ஆனதும், நிறையச் சாப்பாடு தேவைப்படும். அதனால், அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து கடலுக்குப் போக வேண்டியிருக்கும். அப்போது, கூட்டத்தில் உள்ள எல்லா குஞ்சுகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து ஒரு ஓரிடத்தில் விட்டுவிடுவார்கள். குட்டிகள் எல்லாம் குளிரைத் தாங்க ஒன்றோடு ஒன்று நெருக்கமாக நின்று கொள்ளும். பெரிய பென்குயின்கள் குட்டிகளைப் பத்திரமாகப் பார்த்துக் கொள்ளும். தனியாக நீந்துதல்: 5 மாதங்கள் ஆனதும் குட்டிகளின் உடலில் உள்ள பஞ்சு முடிகள் உதிர்ந்து, தண்ணீரில் நீந்த உதவும் உறுதியான சிறகுகள் முளைக்கும். அதன்பிறகு அப்பா, அம்மா சாப்பாடு கொடுப்பதை நிறுத்தி விடுவார்கள். இப்போது குட்டிகள் தாங்களாகவே கடலில் குதித்து நீந்தவும், மீன்களைப் பிடிக்கவும் பழகிக்கொள்ளும். இப்படிப் பனி, குளிர், பசி என அத்தனை கஷ்டங்களையும் தாண்டித்தான் பென்குயின் அப்பாவும் அம்மாவும் தங்கள் குட்டியை மிகவும் அன்பாக வளர்க்கின்றன!