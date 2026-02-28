ஒரு பெரிய காட்டில் ‘சின்டு’ என்றொரு சுட்டி முயல் இருந்தது. சின்டுவுக்கு ஆப்பிள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும்.
ஒரு நாள் ஆசையாக ஒரு மரத்தில் இருந்த பழுத்த ஆப்பிளைப் பறிக்கக் குதித்து, குதித்துப் பார்த்தது. ஆனால், மரம் மிகவும் உயரமாக இருந்ததால் ஆப்பிளைப் பறிக்க முடியவில்லை. சின்டு சோகமாகிவிட்டது.
அப்போது அங்கே ‘அப்பு’ என்றொரு குட்டி யானை வந்தது. சின்டுவின் சோகத்தைப் பார்த்த அப்பு, தன் நீண்ட தும்பிக்கையை உயர்த்தி அந்த ஆப்பிளைப் பறித்து சின்டுவிடம் கொடுத்தது.
சின்டுவுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி! அப்புவுக்கு “நன்றி” சொல்லிவிட்டு ஆப்பிளை ருசித்துச் சாப்பிட்டது.
சில நாள்கள் கழித்து, காட்டில் நடந்து சென்றுகொண்டிருந்த அப்பு யானையின் காலில் ஒரு பெரிய முள் குத்திவிட்டது.
கால் வலியால் அப்புவிற்கு நடக்க முடியவில்லை.
அதைப் பார்த்து அங்கே ஓடிவந்த சின்டு முயல், தன் கூர்மையான பற்களால் அந்த முள்ளை மெதுவாகக் கடித்து வெளியே எடுத்தது.
வலியிலிருந்து தப்பிய குட்டி யானை, சின்டுவுக்கு அன்புடன் நன்றி சொன்னது.
அன்று முதல் சின்டுவும் அப்புவும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆகிவிட்டனர்.
தினமும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து காட்டில் விளையாடி மகிழ்ந்தனர்!
நீதி: நாம் மற்றவர்களுக்கு செய்த உதவி தக்க சமயத்தில் நமக்கு பல மடங்காகக் கிடைக்கும்!
நட்பின் இனிமை: �� உண்மையான நண்பன்: நீ சந்தோஷமாக இருக்கும்போது உன்னோடு சிரிப்பான்; நீ சோகமாக இருக்கும்போது உனக்கு ஆறுதலாகப் பக்கத்திலேயே இருப்பான்.
பகிர்ந்து கொள்வது: உன் தின்பண்டத்தில் பாதியை யாருக்குக் கொடுக்கிறாயோ, அவன்தான் உன் சிறந்த நண்பன்! 🍫
மன்னிப்பு: சண்டை வந்தாலும் அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் “மன்னிப்பு” கேட்டுவிட்டு மீண்டும் அதே உண்மையோடு பழகுகிறவர்கள்தான் நல்ல நண்பர்கள். 🤝
நட்பின் ரகசியம்: ஒரு நல்ல நண்பனுக்கு, நீ சொல்லாமலேயே உனக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன பிடிக்காது என்று தெரிந்துவிடும்.
கூட்டுச் சதி: தவறு செய்துவிட்டு மாட்டிக்கொள்ளும் போதுகூட உன்னை இறுதிவரை காட்டிக்கொடுக்காமல் உன்னோடு சேர்ந்து திட்டு வாங்குபவனும் ஒரு நல்ல நண்பனே!