சமையல்கட்டில் ஒரு தமிழ் விளையாட்டு!

சமையல்கட்டில் ஒரு தமிழ் விளையாட்டு!

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற முதல் ‘பெற்றோருக்குரிய தினம்’ நிகழ்ச்சியில் பெற்றோருடன் சிறுவர்களும் கலந்துகொண்டனர். - படம்: ஷர்வேஸ்வரி சரவணன்
சிங்கப்பூரில் அண்மையில் ஒரு விநோதமான, மகிழ்ச்சியான போட்டி நடைபெற்றது. அது என்ன தெரியுமா? அம்மாவும் பிள்ளையும் சேர்ந்து சமையல் செய்யும் போட்டி!

கூடுதல் மதிப்பெண் யாருக்கு?

இந்தச் சமையல் போட்டியில் ஒரு ரகசியம் இருந்தது. சமையல் செய்து கொண்டிருக்கும்போது, யார் தமிழில் பேசிக்கொண்டே சமைக்கிறார்களோ, அவர்களுக்குக் கூடுதலாக 10 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டன!

எங்கே நடந்தது?

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்த சுவாரசியங்கள்:

காய்கறிகளின் பெயர்கள்: ‘கேரட்’, ‘பீன்ஸ்’ என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லாமல், செந்நிற முள்ளங்கி, அவரைக்காய் எனத் தமிழில் சொல்லிப் பழக சிறுவர்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது.

கதை சொல்லும் நேரம்: புத்தகத்தைப் பார்த்து அப்படியே வாசிக்காமல், கைகளை அசைத்து, குரலை மாற்றி அழகாகக் கதை சொல்லும் முறையை அம்மாக்களும் அப்பாக்களும் கற்றுக்கொண்டனர்.

விளையாடிப் பழகுவோம்: தமிழ் என்பது வெறும் பாடப்புத்தகம் மட்டுமல்ல; அது நாம் வீட்டில் பேசும், விளையாடும், சமைக்கும் போது பயன்படுத்தும் ‘வாழும் மொழி’ என்பதை இந்தப் போட்டி உணர்த்தியது.

பெரியவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் இயக்குநர் திருவாட்டி சாந்தி செல்லப்பன் கூறும்போது, “பிள்ளைகளுக்குத் தமிழ் மொழியின் மீது ஆர்வத்தை உண்டாக்க, இதுபோன்ற விளையாட்டு முறைகளே சிறந்த வழி,” என்றார்.

போட்டியில் கலந்துகொண்ட திருமதி ரேவதி சொல்லும்போது, “இனிமேல் கடைக்குச் செல்லும்போதும், வீட்டிலும் என் மகளுடன் அதிகமாகத் தமிழில் பேசப்போகிறேன்,” என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

சிறுவர்களே! நீங்களும் முயற்சி செய்யுங்களேன்!

நீங்களும் உங்கள் அம்மாவிடம் சமையல் அறையில் உதவி செய்யும்போது, காய்கறிகளின் பெயர்களைத் தமிழில் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

“தமிழ் பேசுவோம்... இனிமையாக வாழ்வோம்!”

