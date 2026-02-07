ராமு, சோமு என்ற இரண்டு நண்பர்களும் ஒரே பள்ளியில் படித்து வந்தனர்.
ராமு மிகவும் சுறுசுறுப்பானவன். தனக்குக் கொடுக்கப்படும் வீட்டுப்பாடங்களை அன்றே முடித்துவிடுவான். ஆனால், சோமு மிகவும் சோம்பேறி. “இன்னும் நிறைய நேரம் இருக்கிறதே, நாளைக்குச் செய்யலாம்,” என்று எல்லா வேலைகளையும் தள்ளிப் போடுவான்.
ஒருமுறை பள்ளியில் ‘ஓவியப் போட்டி’ அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தப் போட்டியில் வரைந்து முடிப்பதற்கு ஒரு வாரம் கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டது. சிறந்த ஓவியத்திற்கு முதல் பரிசு வழங்கப்படும் என்று ஆசிரியர் கூறியிருந்தார்.
ராமு அன்றே வீட்டுக்குச் சென்று, அழகாக ஓவியம் வரையத் தொடங்கினான். ஒவ்வொரு நாளும் சிறிது நேரம் ஒதுக்கி, அந்த ஓவியத்தை மிக அழகாகத் தீட்டினான்.
சோமுவோ, “இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறதே! கடைசி நாளில் வரைந்து கொள்ளலாம்,” என்று நினைத்து, விளையாடச் சென்றுவிட்டான். நாள்கள் வேகமாக ஓடின.
போட்டிக்கு முந்தைய நாள் இரவு வந்தது. சோமு நிதானமின்றி ஓவியம் வரையத் தொடங்கினான். அவசரத்தில் அவனது கைகள் சீராக வரவில்லை. வண்ணம் தீட்டும்போது, தவறுதலாக வண்ணப் பெட்டியை ஓவியத்தின் மேலே கொட்டிவிட்டான். ஓவியம் பாழானது. நேரம் இல்லாததால் அவனால் புதிய ஓவியம் வரைய முடியவில்லை. சோமு அழுது கொண்டே இருந்தான்.
மறுநாள் பள்ளியில், ராமுவின் அழகான ஓவியத்திற்கு முதல் பரிசு கிடைத்தது. மற்ற மாணவர்களுக்கும் ஆறுதல் பரிசுகள் கிடைத்தன. ஆனால், சோமு வெறும் கையோடு நின்றான்.
அப்போது ஆசிரியர் சோமுவைப் பார்த்து, “சோமு, நீ திறமையானவன்தான். ஆனால், காலத்தை வீணாக்கினால், கையில் இருக்கும் வாய்ப்பை இழக்க நேரிடும். காலம் பொன் போன்றது, அதைத் திரும்பப் பெற முடியாது,” என்று அறிவுரை கூறினார்.
சோமு தன் தவற்றை உணர்ந்தான். அன்று முதல், எந்த வேலையையும் நாளை என்று தள்ளிப் போடாமல் உடனே செய்யத் தொடங்கினான்.
நீதி: காலம் யாருக்காகவும் காத்திருக்காது. உரிய நேரத்தில் கடமையைச் செய்தால் வெற்றி நிச்சயம்.
“பதறிய காரியம் சிதறும்” சோமுவைப் போல கடைசி நேரத்தில் அவசரப்பட்டால், செய்த வேலையும் கெட்டுப்போகும். நிதானமாகத் திட்டமிட்டுச் செய்தால் வெற்றி நிச்சயம்.
“இன்றைய வேலையை இன்றே செய்” நாளை செய்வோம் என்று தள்ளிப்போடாமல், அன்றைய வேலையை அன்றே முடிப்பதே வெற்றியின் ரகசியம்.
“காலம் போனால் திரும்ப வராது” பணம் போனால் சம்பாதித்துவிடலாம். ஆனால், இழந்த நேரத்தை யாராலும் திரும்பப் பெற முடியாது.
சுருக்கமான அறிவுரை: “நேரம் தவறாமை, வெற்றியின் திறவுகோல்” மாணவர்களிடம், “நீங்கள் ராமுவாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா? அல்லது சோமுவாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா?” என்று கேட்டு இந்தக் கதையை முடிக்கலாம்.