நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்.
என்ற தொடக்கநிலை 6க்கான திருக்குறளுக்கு ஏற்ப கதையும் அதற்கான வினாக்களும்
பொருள்: நல்ல நடத்தை ஒருவனுக்கு எப்போதும் நன்மையைத் தரும் விதையாக அமையும். ஆனால், தீய நடத்தை எப்போதும் துன்பத்தையே கொடுக்கும்.
அப்துல்லா, இஸ்மாயில் இருவரும் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள். அப்துல்லா மிகவும் நல்லவன். ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பான், அனைவரிடமும் அன்பாகப் பழகுவான், தினமும் தவறாமல் தன் பாடங்களைப் படிப்பான். ஆனால், இஸ்மாயில் இதற்கு நேர்மாறானவன். அடிக்கடி பொய் சொல்வான், சக மாணவர்களைக் கேலி செய்வான், வீட்டுப்பாடங்களைச் சரிவரச் செய்யமாட்டான்.
பள்ளியில் வருடாந்திர அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற இருந்தது. அப்துல்லா பல நாள்கள் யோசித்து, தன் சொந்த முயற்சியில் ஓர் அழகான ‘சூரிய குடும்பம்’ (Solar system) மாதிரியை உருவாக்கினான். ஆனால், இஸ்மாயில் விளையாட்டிலேயே காலத்தைக் கழித்ததால் எந்தப் படைப்பையும் செய்யவில்லை.
கண்காட்சிக்கு முந்தைய நாள், இஸ்மாயில் ரகசியமாக அப்துல்லாவின் அறிவியல் மாதிரியை எடுத்து, அதில் தன் பெயரை ஒட்டி வைக்க நினைத்தான். அவன் அப்படிச் செய்வதை (தீய செயல்) தலைமை ஆசிரியர் நேரில் பார்த்துவிட்டார்.
இஸ்மாயில் செய்த மிகப்பெரிய தவறுக்காக அவனது பெற்றோரை பள்ளிக்கு அழைத்துக் கண்டித்தார். மேலும், கண்காட்சியில் கலந்துகொள்ளவும் அவனுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
தான் செய்த தீய செயலால் இஸ்மாயில் தலைகுனிந்து நின்றான். மறுபுறம், அப்துல்லாவின் நல்லொழுக்கத்திற்கும் கடின உழைப்பிற்கும் முதல் பரிசு கிடைத்தது.
அப்போது வகுப்பு ஆசிரியர், “மாணவர்களே, அப்துல்லாவின் நல்லொழுக்கம் அவனுக்குப் பெருமையையும் நன்மையையும் தேடித்தந்தது. இஸ்மாயிலின் தீயொழுக்கம் அவனுக்குத் துன்பத்தைக் கொடுத்தது. இதுதான் ‘நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும்’ என்பதன் பொருள்,” என்று விளக்கினார்.
கதையின் நீதி 1: நல்ல பழக்கங்கள் எப்பொழுதும் நன்மையைத் தரும்; கெட்ட பழக்கங்கள் நமக்குத் துன்பத்தையே கொடுக்கும். நேர்மையாகவும் நல்லொழுக்கத்துடனும் இருப்பதே உண்மையான வெற்றி. அடுத்தவர் பொருளுக்கு ஆசைப்படுவது அவமானத்தில் முடியும்.
நாம் செய்யும் நல்ல செயல்களே நமக்குச் சிறந்த பரிசுகளைப் பெற்றுத் தரும். எனவே, எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நாம் நல்லவர்களாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்!