கொசு காதில் ரீங்காரம் செய்வது ஏன்?

தலையைச் சுற்றி ரீங்காரமிடும் கொசு. - படம்: செயற்கை நுண்ணறிவு

1. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஈர்ப்பு

இதுதான் மிக முக்கியமான காரணம். நாம் மூச்சு விடும்போது, மூக்கு, வாய் வழியாக கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுகிறோம். கொசுக்களுக்கு இந்த வாசனை மிகவும் பிடிக்கும். இந்த வாயுவைச் சுவாசிக்க அவை நம் முகத்தை நோக்கி வருகின்றன.

நம் காதுகள், மூக்கு, வாய்க்கு மிக அருகில் இருப்பதால், அவை முகத்தைச் சுற்றிப் பறக்கும்போது காதின் வழியாகச் செல்கின்றன.

2. சிறகுகளின் வேகம் (Sound of Wings)

கொசுக்கள் சத்தம் போடுவதில்லை; அது அவற்றின் சிறகுகள் அடிக்கும் ஓசை.

ஒரு கொசு வினாடிக்கு சுமார் 300 முதல் 600 முறை சிறகடிக்கும்.

இவ்வளவு வேகமாகச் சிறகடிப்பதால் எழும் காற்று அதிர்வுகளே நமக்கு ‘ரீங்காரமாக’ (Buzzing sound) கேட்கிறது.

3. உடல் வெப்பம், வியர்வை

நம் தலைப்பகுதியில் வியர்வை சுரப்பிகள் அதிகம் உள்ளன. மேலும் உடல் வெப்பம் தலைப்பகுதியில் அதிகமாக வெளிப்படும்.

கொசுக்கள் வெப்பத்தையும், வியர்வை வாசனையையும் (Octenol) தேடி வரும்.

நாம் தூங்கும்போது போர்வையால் உடலை மூடினாலும் தலைப்பகுதி வெளியே தெரிவதால், அவை தலையைச் சுற்றி வட்டமிடுகின்றன.

4. காது மெழுகு (Earwax)

சில ஆய்வுகளின்படி, நம் காதிலிருந்து வரும் ஒருவிதமான வாசனையும் (காது மெழுகு) கொசுக்களை ஈர்க்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நம்மை கடிப்பது பெண் கொசுக்கள் மட்டுமே: ஆண் கொசுக்கள் பூக்களில் உள்ள தேனை மட்டுமே உறிஞ்சும். அவை மனிதர்களைக் கடிக்காது. மனித இரத்தத்திலுள்ள புரதச்சத்து முட்டையிடுவதற்குத் தேவை என்பதால், பெண் கொசுக்கள் மட்டுமே நம்மைத் தேடி வந்து கடிக்கின்றன. எனவே, உங்கள் காதுக்கு அருகில் சத்தம் கேட்டால், அது பெரும்பாலும் பெண் கொசுவாகத்தான் இருக்கும்!

