Homeமாணவர் முரசு
quick-news-icon

தமிழ் மரபைக் கொண்டாடி மேடையேறிய மாணவர்கள்

தமிழ் மரபைக் கொண்டாடி மேடையேறிய மாணவர்கள்

1 mins read
936d5b0f-0493-4ff7-9431-923c38262704
கோலாட்டம் ஆடும் நடனமணிகள் - படம்: மோகன் சஞ்சய்சிவன்
authorகீர்த்திகா ரவீந்திரன் >

இயல், இசை, நடனம், நாடகம் என்ற நான்கு பிரிவுகளில் 50க்கும் மேற்பட்ட தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்கள் ஹொங் கா நார்த் சமூக மன்றத்தில் மேடையேறித் தங்கள் திறமைகளை வெளிக்காட்டினர்.

சிங்கப்பூர் தொழில்நுட்பக் கழக (எஸ்ஐடி) இந்திய கலாசார மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் சனிக்கிழமை சிறாருக்கான ‘அக்னிச் சிறகுகள்’ போட்டி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

‘தமிழ் மரபு’ என்ற அடிப்படைக் கருப்பொருளை ஒட்டி மாணவர்கள் தனித்தனிப் பிரிவுகளில் கலந்துகொண்டனர்.

தனிநபர் அல்லது குழுவாகப் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

வீணை வாசிக்கும் சிறுமி.
வீணை வாசிக்கும் சிறுமி. - படம்: மோகன் சஞ்சய்சிவன்

கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட பெற்றோரும் பார்வையாளர்களும் மாணவர்களை உற்சாகமூட்ட நிகழ்ச்சிக்கு வருகையளித்தனர்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நற்பணிப் பேரவை, மக்கள் கழகம், ஹொங் கா நார்த் இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு ஆதரவளித்தன.

நிகழ்ச்சியில் கரகாட்டம் ஆடும் நடனமணிகள்.
நிகழ்ச்சியில் கரகாட்டம் ஆடும் நடனமணிகள். - படம்: மோகன் சஞ்சய்சிவன்

உயர்நிலை, உயர்கல்வி மாணவர்களுக்காகப் பல தமிழ் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன. இருப்பினும் தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்காக அத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் அதிகம் இல்லை என்று உணர்ந்தார் சிங்கப்பூர் தொழில்நுட்பக் கழக (எஸ்ஐடி) இந்திய கலாசார மன்றத்தின் தலைவர் ரஹானா பானு, 22.

“பல தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்கள் மிகவும் திறமையானவர்கள். தங்கள் திறமைகளை வெளிக்காட்ட அவர்களுக்கு ஒரு மேடை தேவைப்படுகிறது,” என்று அந்த நிகழ்ச்சிக்கான காரணத்தைக் குறிப்பிட்டார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
திருமாவளவன்.

தவெக வென்றதில் மகிழ்ச்சி இல்லை: திருமாவளவன்

06 Jul 2026 - 7:24 PM

தெமாசெக் உன்னத மாணவர் விருது வென்ற அஸ்வின் குமார் (இடது), ரேஷ்மா ரவிச்சந்திரன். இருவரும் தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரியில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பில் இவ்வாண்டு பட்டயம் பெற்றவர்கள்.

தெமாசெக் உன்னத மாணவர் விருது 2026: முத்திரை பதித்த இந்திய இளையர்கள்

06 Jul 2026 - 6:41 PM

ஏறக்குறைய 40 விழுக்காட்டினர் இன்னமும் பணமே வெற்றியைத் தீர்மானிக்கிறது என்று நம்புவதாக அண்மைய ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கிறது.

பணமே வெற்றியைத் தீர்மானிப்பதாக 40% சிங்கப்பூரர்கள் கருத்து: ஆய்வு

06 Jul 2026 - 1:32 PM

அச்சு முதல் இணையம் வரை, இளையர்களுக்குச் சுவையான, பயனுள்ள படைப்புகளை நல்க தமிழ் முரசு தொடர்ந்து முனைகிறது.

மாறுபட்ட வழிகளைக் கையாண்டு இளையோரை ஈடுபடுத்தும் நாளிதழ்

06 Jul 2026 - 6:30 AM

உலகின் சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழ் குறியீட்டில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் வந்த ஒரே ஆசிய நாடு சிங்கப்பூர். 

உலகின் சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழ் பட்டியலில் 10வது இடத்தில் சிங்கப்பூர்

05 Jul 2026 - 3:28 PM

தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்ட முக்குளிப்பு உடையை அணிந்திருந்த சைபோர்க் இயந்திரக் கரப்பான்பூச்சி.

நீருக்குள்ளும் மீட்பு நடவடிக்கை: ‘சைபோர்க்’ கரப்பான்பூச்சிகளுக்கு முக்குளிப்பு உடை

06 Jul 2026 - 5:00 AM

நிலைமையை அறிய ஹவ்காங் எம்ஆர்டி நிலையத்தில் கடந்த வாரம் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கருத்தாய்வு நடத்தியது.

நெரிசல் குறைந்ததால் வடக்கு-கிழக்கு ரயில் பயணிகளுக்குச் சற்று நிம்மதி

05 Jul 2026 - 9:31 AM

வட்ட ரயில்பாதையில் ஜூன் 9 அன்று இருந்த கென்டோன்மன்ட் ரயில் நிலையத் தோற்றம்.

வட்ட ரயில்பாதைத் திட்டம் நிறைவு; ஜூலை 12 முதல் முழு சேவை தொடக்கம்

04 Jul 2026 - 3:45 PM

கூட்டமாக இருந்ததால் தனியாக இருந்த கடை நிறுவனர் கட்டண விவரத்தை கவனிக்கவில்லை.

$2 உணவுக்கு $200 செலுத்திச் சென்ற வாடிக்கையாளரைத் தேடும் கடை

04 Jul 2026 - 5:06 PM

இந்திய நாட்டவர்களான அங்கப்பன் அறிவழகன் (இடது), துரைராஜ் குலோத்துங்கன் இருவரும், சுற்றுலாப் பயணிகள் சிங்கப்பூரிலிருந்து இந்தியாவிற்கு எடுத்துச் சென்ற பொருள்களை வாங்குவதற்காக அந்த நிதியைப் பயன்படுத்தினர்.

உரிமமின்றி பணம் அனுப்பியதற்காக இருவருக்குச் சிறைத்தண்டனை

03 Jul 2026 - 8:01 PM

நிகழ்ச்சி நடனமணிகள்.
நிகழ்ச்சி நடனமணிகள். - படம்: மோகன் சஞ்சய்சிவன்

நிகழ்ச்சியில் ஜூரோங் ஈஸ்ட்-புக்கிட் பாத்தோக் குழுத்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லீ ஹொங் சுவாங் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார்.

போட்டிகளின் வெற்றியாளர்களுக்குப் பதக்கங்களும் பங்கெடுத்த அனைவருக்கும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன.

குறிப்புச் சொற்கள்
மாணவர்கள்தமிழ்மொழிப் போட்டிகள்தமிழ் மொழிஇந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு

தொடர்புடைய செய்திகள்