கோவாவில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் இந்திய அனைத்துலகத் திரைப்பட விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் நடைபெறும் மிக முக்கியமான திரைப்பட விழாக்களில் இதுவும் ஒன்று. இது உலகளாவிய திரைப்படங்களையும் உள்ளூர் திறமைகளையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
அந்தவகையில் இந்த ஆண்டுக்கான திரைப்பட விழா, கோவாவில் இம்மாதம் 20ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதில் பல்வேறு மொழிகளில் வெளியான திரைப்படங்கள் திரையிடப்பட்டன.
மேலும் திரைப்படம் சார்ந்த ஆவணப்படங்கள், ஆய்வறிக்கைகளும் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளன. சிறப்பு ஆய்வரங்குகள், பயிற்சி பட்டறைகளும் நடைபெற்றன.
இந்நிலையில் விழாவின் இறுதி நாளான வெள்ளிக்கிழமை நிகழ்வில், தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான ரஜினிகாந்த் சினிமாவில் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்துள்ளதைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் ‘வாழ்நாள் சாதனையாளர்’ விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார்.
இந்த விருதை, நடிகர் ரஜினிக்கு கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் வழங்கினார். அப்போது, மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் மற்றும் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
இந்நிலையில், விருது பெற்றதும் மேடையில் நின்றிருந்த அனைவருக்கும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கைகொடுத்து மரியாதை தெரிவித்தார். இறுதியாக, நடிகர் ரன்வீர் சிங்கிற்கு கைகொடுத்தபோது ரன்வீர் முட்டிக்காலிட்டு ரஜினிகாந்தின் கையில் முத்தமிட்டார்.
அந்தக் காணொளி இணையத்தில் வைரலான நிலையில் “இந்த நிகழ்வு நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ‘பாட்ஷா’ திரைப்படத்தில் வரும் காட்சியை மறுபதிப்பு செய்ததுபோல் இருக்கின்றது” என இணையவாசிகள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
விருது பெற்றது குறித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், “என்னை வாழவைக்கும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி. நான் நடிப்பையும் சினிமாவையும் காதலிக்கிறேன். நூறு ஜென்மம் எடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் ஒரு நடிகனாக, ரஜினிகாந்தாகவே பிறக்க விரும்புகிறேன்,” எனக் கூறியுள்ளார்.