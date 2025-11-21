ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் படம் ‘கறுப்பு’. திரிஷா நாயகியாக நடித்துள்ளார்.
படம் ஏறக்குறைய தயாராகிவிட்டதாம். எனினும் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், படத்தின் இறுதிக்காட்சியை திடீரென மாற்றிவிட்டாராம் ஆர்.ஜே.பாலாஜி. காரணம், ரிஷப் ஷெட்டியின் ‘காந்தாரா’ படத்தின் இறுதிக்காட்சி போலவே ‘கறுப்பு’ படத்தின் முடிவும் இருப்பதாக நெருக்கமானவர்கள் சிலர் அவரிடம் கூறியுள்ளனர்.
எனவேதான் இறுதிக்காட்சியில் சில மாற்றங்களைச் செய்ய அவர் முடிவு செய்துள்ளார். சூர்யாவும் இதற்கும் சம்மதித்துவிட்டாராம்.
இதையடுத்து, சூர்யாவிடம் மூன்று நாள்கள் கூடுதலாக ‘கால்ஷீட்’ பெற்று தாம் திட்டமிட்ட காட்சிகளைப் படமாக்கி வருகிறார் ஆர்.ஜே.பாலாஜி.
இதில் சண்டைக்காட்சி மட்டுமல்லாமல், வேறு சில முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிறு காட்சிகளும் படமாக்கப்படுகின்றன. இறுதிக்காட்சி மாற்றப்படாததும் இப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படாததற்கு முக்கியக் காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.