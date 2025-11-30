கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’, தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ உள்ளிட்ட படங்களின் வசூலைத் தாண்டியுள்ளது மறுவெளியீடு கண்டிருக்கும் சூர்யாவின் ‘அஞ்சான்’ படம்.
தனுஷ், கீர்த்தி சுரேஷ் இருவரின் படங்களின் மீதும் அதீத எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் இருந்தது. ஆனால் சுமாரான வரவேற்பையே பெற்று, வசூலிலும் பெரிய அளவில் சாதிக்கவில்லை. அதேசமயம் இந்த இரண்டு படங்களை விடவும் சொல்லிக்கொள்ளும்படியான வசூலை மறுவெளியீடு கண்டிருக்கும் ‘அஞ்சான்’ பெற்றிருக்கிறது.
கோலிவுட்டில் வெள்ளிக்கிழமை மொத்தம் பத்து படங்கள் வெளியாயின. இவற்றில் அஜித் நடித்த ‘அட்டகாசம்’, சூர்யா நடித்த ‘அஞ்சான்’ ஆகிய இரண்டு படங்கள் மட்டும் மறுவெளியீட்டுப் படங்கள் ஆகும்.
தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட ‘தேரே இஷ்க் மே’ படம் கோலிவுட் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தவில்லை. தனுஷின் நடிப்பில் தெரிந்த ரஜினியின் சாயல்; பழைய காலத்து காதல் கதை; சரியில்லாத திரைக்கதை என்று படம் மொத்தமாகவே படுத்துவிட்டது.
படத்தின் ஒரே ஆறுதலாக இருந்தது ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் பாடல்களும் பின்னணி இசையும் மட்டும்தான். மற்றபடி படத்தில் எதுவுமே இல்லை என்பதுதான் அனைவரின் கருத்தும்.
‘தேரே இஷ்க் மே’ படம்தான் இப்படி என்றால் கீர்த்தி சுரேஷின் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ அதைவிட மோசமாகிவிட்டது. நகைச்சுவைக் கலந்த கதையில் உருவாக்கப்பட்ட படத்தில் லாஜிக் என்பதே சுத்தமாக இல்லை.
கீர்த்தி சுரேஷும், ராதிகாவும் மட்டும் இல்லையென்றால் இப்படம் துளிகூட தேறியிருக்காது. இரண்டு பேரும் நடிப்பில் அட்டகாசப்படுத்திவிட்டார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படி இரண்டு படங்களும் மோசமான தோல்வியை சந்திக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
இது ஒருபக்கம் இருக்க சூர்யா நடிப்பில் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘அஞ்சான்’ மீண்டும் வெளியிடப்பட்டது. முன்னர் வாங்கிய அடிபோல் இந்த முறை படத்துக்கு விழாது என்பது இயக்குநர் லிங்குசாமியின் ஆழமான நம்பிக்கையாக இருந்தது. அந்த நம்பிக்கை பொய்த்துப் போகவில்லை.
படம் பார்த்தவர்கள் ஏன் வலைத்தளங்களில் எதிர்மறையான பதிவுகளைப் போட்டு படத்தை தோற்கடித்தார்கள் என்று கேள்வி எழுப்பத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள்.
ஓரளவுக்கு நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றிருக்கும் ‘அஞ்சான்’, புதிதாக வெளியான ‘தேரே இஷ்க் மே’, ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ ஆகிய படங்களைவிடவும் சொல்லிக்கொள்ளும்படியான வசூலை முதல் நாளில் பெற்றிருக்கிறது.
அதாவது இப்படம் முதல் நாளில் 72 லட்சம் ரூபாயை வசூலித்திருப்பதாக பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது. ஆனால் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ ரூ.65 லட்சத்தையும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ தமிழில் ரூ.75 லட்சத்தையும் வசூலித்திருக்கிறதாம். புதுப் படங்களை வசூலில் ஓடவிட்ட ‘அஞ்சான்’ ஆச்சரியத்தைத்தான் கொடுத்திருக்கிறது.
இந்நிலையில் மறுவெளியீடு குறித்து லிங்குசாமி பேசியபோது, “இந்தப் படத்தை முதலில் எடுத்தபோது 2 மணி நேரம் 36 நிமிடம் ஓடும் விதமாக இருந்தது. இப்போது 36 நிமிடங்கள் குறைத்துள்ளோம். மறு படத்தொகுப்பு செய்து தற்போது மறுவெளியீடு செய்வதற்குக் காரணம், 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதிகப்படியான இணையச் சீண்டல்களில் சிக்கியது இந்தப் படம்தான். வெற்றி பெற்ற படங்கள்தான் மறுவெளியீடு காணும். ஆனால் நாங்கள் தோல்வி அடைந்த இந்தப் படத்தை மீண்டும் சில எடிட்டிங் செய்து வெளியிட்டிருக்கிறோம்.
“பலரும் படத்தைப் பார்த்துவிட்டு நல்ல விமர்சனங்களைக் கொடுத்து வருகிறார்கள். இது எனக்கு மீண்டும் படங்களை இயக்க ஊக்கம் அளித்து இருக்கிறது.
“இந்தப் படத்தைத் தயாரித்த திருப்பதி பிரதர்ஸ், ‘கோலி சோடா’, ‘மஞ்சப்பை’, ‘கும்கி’ என தொடர்ச்சியாகப் பல வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்து வந்தது. தொடர் வெற்றிகூட ஒரு சிலருக்குக் கோபம், வெறுப்பு, பொறாமை இவற்றை ஏற்படுத்தி விடும்.
“முதன்முதலில் அப்படி எங்களை அடித்தவர்கள், இப்போது தயவு தாட்சண்யம் இன்றி எல்லா படங்களையும் அடிக்கிறார்கள். எனக்கு இப்போது பயமே இல்லை.
“11 ஆண்டுக்கு முன்பு திட்டியதை விடவா இப்போது திட்டப் போகிறார்கள்? இணையச் சீண்டல்கள் செய்வதால் மட்டுமே ஒரு படத்தின் வெற்றியை தடுத்து விட முடியாது,” என்று புதுத்தெம்புடன் மீண்டும் படங்களை இயக்கும் நோக்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் இயக்குநர் லிங்குசாமி