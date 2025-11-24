இஸ்ரேல் பாதுகாப்புப் படைகளுக்காக (Israel Defense Forces) உருவாக்கப்பட்ட முதன்மை தற்காப்புக் கலையாக ‘க்ராவ் மாகா’ திகழ்கிறது.
ஹீப்ரூ மொழியில் ‘க்ராவ் மாகா’ என்ற சொல், ‘தொடர்புச் சண்டை’ என்ற பொருளைக் கொண்டுள்ளது.
ஆபத்துகள் நேரும்போது ஒருவர் தன்னை எளிதாகத் தற்காத்துக் கொள்ள உதவும் நடைமுறை சார்ந்த உத்திகளை ‘க்ராவ் மாகா’ கற்பதன் வழி தெரிந்துகொள்ளலாம்.
சிங்கப்பூர் இந்தியர் மேம்பாட்டுச் சங்கத்தின் (சிண்டா) இளம் பெண்களுக்கான ஆற்றலளிப்புத் திட்டமான ‘லெட் ஹர் ஷைன்’ (அவள் மிளிரட்டும்) முயற்சியின் அங்கமாக இந்தத் தற்காப்புக் கலை கற்பிக்கப்பட்டது.
கடந்த அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்ற இந்த வகுப்பால் கிட்டத்தட்ட 10 பெண்கள் பயனடைந்தார்கள்.
2024ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘க்ராவ் மாகா’ பயிற்சித்திட்டம், பெண்களுக்கு தற்காப்புத் திறன்களைப் பெறவும் உடல் வலிமையை மேம்படுத்தவும் மீள்தன்மையை வளர்க்கவும் உதவுகிறது.
நம்மிடம் இருக்கும் பொருள்களைக்கூட தற்காப்புக் கருவிகளாகப் பயன்படுத்தக் கற்றுக்கொள்வதும், ஆபத்தில் இருக்கும்போது குரலின்வழி எவ்வாறு மற்றவர்களுக்கு எச்சரிப்பது போன்ற உத்திகளைக் கற்றுக்கொண்டதாக 25 வயது ராஜவேலு ஸ்ரீதேவி தெரிவித்தார்.
“அச்சுறுத்தும் சூழ்நிலைகளில் பெரும்பாலும் நான் பதற்றத்தில் உறைந்து போவதால் துணிச்சலை வளர்க்க இக்கலையைக் கற்க முனைகிறேன்,” என்று ‘க்ராவ் மாகா’ தற்காப்புக் கலையைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான காரணத்தை தமிழ் முரசிடம் தெரிவித்தார்.
பல சந்தர்ப்பங்களில் பெண்கள் தாக்குதல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பதால் தற்காப்புத் திறன்களைக் கற்பது அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு உணர்வை மேம்படுத்தும் என்றார் ஸ்ரீதேவி.
‘க்ராவ் மாகா குளோபல் சிங்கப்பூர்’ வளாகத்தில் இந்தப் பயிற்சி வகுப்பு அக்டோபர் 2 ,10 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு பிரிவுகளாக நடைபெற்றது.
2023ஆம் ஆண்டில் தமக்கு நேர்ந்த விபத்து ஒன்றிலிருந்து மீள்வதற்கு ‘க்ராவ் மாகா’ கற்றுக்கொண்டதாக அசீனா பதருதீன், 39 கூறினார்.
“விபத்தால் என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பெருஞ்சுமையை உணர்ந்தேன். காயத்தால் ஏற்பட்ட தொய்விலிருந்து இருந்து விடுபட இந்தக் கலை எனக்கு உதவியது,” என்றார் அசீனா.
இந்த தற்காப்புக் கலையைக் கற்றுக் கொள்ளும் பெண்களுக்குத் திறன் மட்டுமின்றி தன்னம்பிக்கையும் வளர்வதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
“எந்த ஒரு பாதகமான சூழ்நிலையையும் கையாள பெண்கள் வல்லவர்கள் என்பதை இந்த வகுப்பு வலியுறுத்துகிறது,” என்று அசீனா கூறினார்.
குரல் பயன்பாடும் தற்காப்பு கலை நுட்பங்களில் ஒன்று என்று ‘க்ராவ் மாகா’ தற்காப்பு அமைப்பு பயிற்றுவிப்பாளர் 36 வயது மின்னி தியோ தெரிவித்தார்.
முன்னாள் காவல் அதிகாரியாக மின்னி, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ‘க்ராவ் மாகா’ தற்காப்பு அமைப்பை கற்பித்து வருகிறார்.
“இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பதற்றத்தைத் தணிக்க அல்லது உதவி தேவைப்படும்போது பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்க்க குரல் பயன்படுத்தப்படுகிறது,” என்று மின்னி கூறினார்.
சுய பாதுகாப்பிற்கு பெண்களுக்கிடையே தன்னம்பிக்கை மற்றும் அதிகாரத்தை வளர்க்கும் நோக்கத்தில் இந்த வகுப்பு நடத்தப்பட்டதாக சிண்டா தெரிவித்தது.