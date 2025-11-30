Home

23 குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய டெல்லி ரவுடி ஹர்சிம்ரன் தாய்லாந்தில் கைது

குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய டெல்லி ரவுடி ஹர்சிம்ரன் தாய்லாந்தில் கைது செய்யப்பட்டு இந்தியாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டார். - படம்: இந்திய ஊடகம்

புதுடெல்லி: 23 குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய டெல்லி ரவுடி ஹர்சிம்ரனை டெல்லி சிறப்புப் பிரிவு போலிசார் தாய்லாந்தில் கைது செய்து புதுடெல்லிக்கு கொண்டு வந்தனர்.

டெல்​லி​யின் கிழக்கு ஷாலிமர் பாக் பகு​தியைச் சேர்ந்​தவர் ஹர்​சிம்​ரன் (38). அவர் மீது கொலை, கொலை முயற்​சி, ஆள்​கடத்​தல், ஆயுத கடத்​தல் உள்பட 23 கிரிமினல் வழக்​கு​கள் நிலு​வை​யில் உள்​ளன.

இந்த சூழலில் கடந்த ஜனவரி​ மாதம் ஹர்​சிம்​ரன் வெளி​நாட்​டுக்கு தப்​பிச் சென்​றார்.

டெல்லி சிறப்பு பிரிவு போலிசார் நடத்​திய விசா​ரணை​யில், ராஜேஷ் சிங் என்ற போலி கடவுச்சீட்டு மூலம் தாய்​லாந்து நாட்​டுக்கு ஹர்​சிம்​ரன் தப்​பிச் சென்​றிருப்​ப​து தெரிய​வந்​தது.

அதைத் தொடர்ந்து மத்​திய வெளி​யுறவுத் துறை​யின் வேண்​டு​கோளை ஏற்று தாய்​லாந்து போலிசார் அண்​மை​யில் ஹர்​சிம்​ரனை பேங்காக்​கில் கைது செய்​து டெல்லிக்கு கொண்டு வந்தனர்.

இதுகுறித்து டெல்லி போலிசார் கூறுகையில், “இந்​திய வம்​சாவளியைச் சேர்ந்த கோல்டி தில்​லான், கனடா, ஐரோப்​பிய நாடு​களில் கொலை, கொள்​ளை, ஆயுத கடத்​தலில் ஈடு​பட்டு வரு​கிறார்.

“அவரது உதவி​யுடன் ஹர்​சிம்​ரன் இந்​தி​யா​வில் இருந்து தப்பி துபாய் சென்​றுள்​ளார். அங்​கிருந்து தாய்​லாந்து தலைநகர் பேங்​காக் சென்​றுள்​ளார்.

“அங்​கிருந்து ஐரோப்பா அல்​லது அமெரிக்கா​வுக்கு தப்​பிச் செல்ல திட்​ட​மிட்டு இருந்​தார்.

“இந்​திய உளவுத் துறை​யின் தகவலால் பேங்​காக்​கில் ஹர்​சிம்​ரன் கைது செய்​யப்​பட்டு இந்​தி​யா​வுக்கு கொண்டு வரப்பட்டார்.

“அவரிடம் தீவிர வி​சா​ரணை நடத்​தப்​பட்டு வரு​கிறது,” என்று தெரி​வித்​துள்​ளனர்​.

