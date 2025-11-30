ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள ஹைதராபாத் நகரில் சட்ட ஒழுக்கம் சரியாக இருக்க வேண்டியும் பொது மக்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டும் அந்த மாநில காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
முதற்கட்டமாக 86 குண்டர்களைக் காவல்துறை கண்காணிப்பில் வைத்துள்ளது. அவர்களில் பலர் கொலை, கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட குற்ற வழக்குகளை எதிர்நோக்குகின்றனர்.
ஹைதராபாத்தில் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளைத் துடைத்தொழிக்க வேண்டும், குற்றக்கும்பல்கள் வளரக்கூடாது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்ததாக நகரின் காவல்துறை ஆணையர் விசி சஜானர் கூறினார்.
நகரின் தெற்கு, தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு பகுதிகளில் வாழும் குண்டர்களைக் குறிவைத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கண்காணிப்பில் உள்ள 86 குண்டர்கள் ஓராண்டுக்குக் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. அதை மீறி அவர்கள் செயல்பட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
காவல்துறை ஆணையருக்கு உள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி அந்த 86 பேர் தடுத்துவைக்கப்பட்டனர். பின்னர் அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுக் கண்காணிப்புக்குக் கீழ் பிணையில் வெளியாகினர்.