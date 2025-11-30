புதுடெல்லி: அமெரிக்காவுக்கான ஏற்றுமதி குறைந்தாலும் புதிய சந்தைகளில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது இந்தியா. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்தியப் பொருள்களுக்கு அமெரிக்கா 50% வரி விதித்தது.
அதையடுத்து இந்தியாவில் இருந்து இறால், மதிப்புமிகு கற்கள், நகைகள், மோட்டார் சாதனப் பொருள்கள், தோலால் ஆன பொருள்களின் ஏற்றுமதி ஆகியவை கடும் வீழ்ச்சி அடைந்தது.
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது, 2025 செப்டம்பரில் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட மதிப்புமிகு கற்கள் மற்றும் நகைகள் உள்ளிட்ட பொருள்களின் ஏற்றுமதி 76 விழுக்காடு சரிந்துள்ளது.
அதே நேரத்தில், ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசுகளில் ஏற்றுமதி 79 விழுக்காடும், ஹாங்காங்கிற்கு 11 விழுக்காடும், பெல்ஜியத்திற்கு 8 விழுக்காடும் அதிகரித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சு வெளியிட்ட தரவுகளின் பகுப்பாய்வு மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்பால், ஜெர்மனி, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதியில் இந்திய நிறுவனங்கள் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளன. அந்த நாடுகளில், மொத்த வாகன உதிரிப் பாகங்களின் ஏற்றுமதி 8 விழுக்காடு வரையில் அதிகரித்துள்ளது.
கடல்சார் பொருள்கள் செப்டம்பரில் 25 விழுக்காடும், அக்டோபரில் 11 விழுக்காடும் ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளது. சீனா, தாய்லாந்து, ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதியை இந்திய நிறுவனங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
அமெரிக்காவுக்கான ஏற்றுமதியில் 25 விழுக்காட்டுச் சரிவுக்குப் பிறகு, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், ஸ்பெயின், இத்தாலி மற்றும் சவுதி அரேபியா ஆகிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், அது 2024 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திற்கு முன்பிருந்த அளவுக்கு இல்லை.
அமெரிக்காவுடனான வர்த்தக ஒப்பந்தம் விரைவில் பலனளிக்கவில்லை என்றால், ஆசிய வட்டாரத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் உட்பட உலகின் பிற நாடுகளுடன் இந்தியாவின் வர்த்தகத் தொடர்புகளை மேம்படுத்தும் வகையில், இந்திய நிறுவனங்கள் உலகம் தழுவிய நிலையில், அதன் ஏற்றுமதியை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், சீனா, தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு (ஆசியான்) நாடுகளின் கடும் போட்டியை எதிர்கொள்ளும் பருத்தி ஆடைகள், விளையாட்டுப் பொருட்கள், தரைவிரிப்புகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட தோல் பொருள்கள் போன்ற குறைந்த செலவில், உழைப்பு மிகுந்த சிறிய தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தங்கள் உற்பத்திப் பொருள்களை உலகளவில் ஏற்றுமதி செய்யப் போராடி வருகின்றன.
இதேபோல், அமெரிக்காவிற்கான ஏற்றுமதியில் கடும் சரிவு கண்டதையடுத்து தோல் காலணி ஏற்றுமதியும் ஒட்டுமொத்தமாக 10 விழுக்காட்டுச் சரிவை பதிவு செய்துள்ளதாக அந்தத் தரவு அறிக்கை மூலம் தெரியவந்துள்ளது.