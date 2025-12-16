மதுரை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற இன்னும் ஒரு மாத காலமே உள்ளது. இதற்காக மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்களில் காளைகளுக்குத் தீவிரப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
வாடிவாசலில் இருந்து சீறிப் பாய்வதே பெருமைக்குரிய விஷயமாகக் கருதப்படுவதால், காளைகள் களத்தில் நின்று விளையாடவும், மாடுபிடி வீரர்களிடம் பிடிபடாமல் தப்பிக்கவும் உரிமையாளர்கள் சிறப்புப் பயிற்சிகளை அளித்து வருகின்றனர்.
இந்தக் காளைகளுக்கு போட்டிகளில், நின்று விளையாடுவதற்கும், திமில்களைப் பிடித்து அடக்கப் பாயும் மாடுபிடி வீரர்களை நெருங்கவிடாமல் இருப்பதற்கும் சிறப்பு பயிற்சிகளை வழங்கி வருகின்றனர்.
செயற்கை வாடிவாசல் அமைத்தல், மணல் மேடுகளைக் கொம்புகளால் குத்துதல், நீச்சல் பயிற்சி, நடைப்பயிற்சி மற்றும் ஓட்டப்பயிற்சி ஆகியவை காளைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
காளைகள் உடல் வலிமையுடன் இருக்கப் பருத்திக் கொட்டை, நீரில் ஊறிய உளுந்து தோல், துவரம் பருப்பு ஆகியவை உணவாக வழங்கப்படுகின்றன.
களத்தில் காளைக்கு மூச்சு வாங்காமல் இருக்க ‘தலைச்சுருளி’ வேரும், தேகக்கட்டுடன் இருக்க ‘குமுட்டிக்காய்’ போன்ற மூலிகைகளும் அரைத்துக் கொடுக்கப்படுகின்றன.
விவசாயிகள், அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகர்கள் காளைகளை வளர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வரும் நிலையில், கடந்த சில ஆண்டுகளாகப் பெண்களும் ஜல்லிக்கட்டுக் காளைகளை வளர்ப்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
களத்தில் நீண்ட நேரம் நின்று விளையாடி வீரர்களை விரட்டி அடிக்கவும், மிரட்டி துரத்தவும் காளைகள் தயாராகி வருகின்றன. நடப்பாண்டில் காளைகளைக் களமிறக்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
இதுகுறித்துப் பேசிய கால்நடை மருத்துவர் மெரில்ராஜ், “சிறிய கன்றுக்குட்டிகளாக இருக்கும்போதே வாங்கி, பயிற்சி அளிக்கின்றனர். வாடிவாசலில் காளைகள் விளையாடும் திறனைப் பொறுத்தே சந்தையில் அவற்றின் விலை ரூ.50 ஆயிரம் முதல் பல லட்சம் வரை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது,” என்று தெரிவித்தார்.