பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் துணை முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமாருக்கு காலை உணவு விருந்தளித்த முதலமைச்சர் சித்தராமையா, தங்களுக்கிடையே எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
சித்தராமையாவும் சிவக்குமாரும் காலை உணவு சாப்பிடும் புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவியது.
இருவருக்கும் இடையிலான உறவு இணக்கமாக இருப்பதைக் காட்டவே இந்த புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.
தொடர்ந்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய டி.கே.சிவக்குமார், எம்எல்ஏக்கள் சிலர் அமைச்சர் பதவி கேட்டு கட்சி தலைமையை அணுகியதாகவும் வேறு எந்த பிரச்சினையும் இல்லை என்றும் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய டி.கே.சிவக்குமார், கட்சிக்குள் எந்த பிரிவுகளும் இல்லை என்றார். 2028ஆம் ஆண்டும் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் தான் வெற்றிபெறும் என்றும் சிவக்குமார் பேசினார்.
இரு தலைவர்களுக்கும் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகளைக் களையும் பொருட்டு, காங்கிரஸ் மேலிடம் இருவரும் சந்தித்துப் பேச வேண்டும் என அறிவுறுத்தியபின் இந்தக் காலை உணவுச் சந்திப்பு நடந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கர்நாடகாவில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்தபோது, முதல்வர் பதவிக்குச் சித்தராமையாவுக்கும் டி.கே. சிவக்குமாருக்கும் இடையே ரகசிய ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.
அதில் முதல் இரண்டரை ஆண்டுகள் சித்தராமையாவும் மீதமுள்ள காலம் சிவக்குமாரும் ஆட்சி செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த 20ஆம் தேதியுடன் இரண்டரை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், முதல்வர் நாற்காலியைக் கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்துள்ளது.
நாடாளுமன்றக் குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ள நிலையில், டெல்லி சென்று மேலிடத் தலைவர்களைச் சந்திக்க இருப்பதாகவும் சிவக்குமார் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.