மாட்டு வண்டியில் வந்த மத்தியப் பிரதேச முதல்வர் மோகன் வீட்டு மணமக்கள்

மணமக்கள் அபிமன்யு யாதவ், இஷிடா யாதவுடன் மத்தியப் பிரதேச முதல்வர் மோகன் யாதவ். - படம்: ஊடகம்

போபால்: பொருளியல் நிலை, அதிகாரம் ஆகியவற்றைக் காட்டுவதற்காகக் குடும்பத்தில் நடக்கும் திருமணங்களைப் பயன்படுத்துவோர்க்கு இடையில் மத்தியப் பிரதேச முதல்வர் மோகன் யாதவ் திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தமது இளைய மகனின் திருமணத்தை நடத்தியுள்ளார்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) நடந்த அந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் மோகனின் மகன் அபிமன்யு யாதவுக்கும் மணமகள் இஷிடா யாதவுக்கும் திருமணம் நடந்தேறியது.

இந்த ஜோடியுடன் சேர்ந்து மொத்தம் 22 ஜோடிக்கு ஒரே மேடையில் திருமணம் நடந்தது.

சமத்துவம், ஒற்றுமை, கொண்டாட்டம் ஆகியவற்றுக்கான அடையாளமாகத் தன்னுடைய மகனின் திருமணம் இருக்க வேண்டும் என அவர் எண்ணியதாகவும் அதனால் அந்த நிகழ்வில் மகனின் திருமணத்தை அவர் நடத்தியதாகவும் தகவல் அறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

அதுமட்டுமின்றி, மணமக்கள் இருவரும் ஆடம்பரமான கார்களுக்குப் பதிலாக எளிமையான, பாரம்பரிய முறையில் மாட்டு வண்டியில் அழைத்து வரப்பட்டனர். இதனைப் பார்த்துப் பொதுமக்கள் வியப்படைந்தனர்.

11 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள், முதல்வர்கள், எட்டு மாநில ஆளுநர்கள், முக்கிய பிரபலங்கள் உட்பட பலர் அதில் கலந்து கொண்டனர்.

