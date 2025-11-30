புதுடெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, அவரது மகனும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி ஆகியோர் மீது புதிய வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நேஷனல் ஹெரால்டு என்னும் ஆங்கில செய்தித்தாளை, ஏஜேஎல் எனப்படும் ‘அசோசியேட்டட் ஜர்னல்ஸ் லிமிடெட்’ நிறுவனம் நடத்தி வந்தது.
அந்த நிறுவனம் 2008ஆம் ஆண்டு முதல் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியது. அதனால், கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ‘யங் இந்தியன்ஸ்’ என்ற நிறுவனம் அதனை 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கியது.
காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர்களான சோனியா காந்தியும் அவருடைய மகன் ராகுல் காந்தியும் ‘யங் இந்தியன்ஸ்’ நிறுவனத்தின் முக்கிய பங்குதாரர்களாக உள்ளனர்.
அவர்களோடு, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பலரும் அந்த நிறுவனத்தில் இயக்குநர்களாக உள்ளனர்.
ஏஜேஎல் நிறுவனத்தின் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளை பறிக்கும் வகையில் விற்பனைப் பரிவர்த்தனை நடந்ததாக பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்ரமணியன் சுவாமி கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிறுவனத்தின் சொத்துகளை வெறும் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கி மோசடி செய்ததாக அந்த வழக்கில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அந்த வழக்கை மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக் கொண்டது. அதனைத் தொடர்ந்து அமலாக்கத் துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
இதுவரை 751 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை முடக்கி உள்ளது.
அண்மையில் இந்த வழக்கில் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதனை டெல்லியிலுள்ள சிறப்பு நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் தற்போது சோனியாவுக்கும் ராகுலுக்கும் புதிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
வழக்கை விசாரித்து வரும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அளித்த புகாரின் பேரில் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகிய இருவரோடு இதர நால்வர் மீதும் டெல்லி பொருளியல் குற்றப்பிரிவு காவல்துறை புதிய வழக்கு ஒன்றைப் பதிவு செய்துள்ளது.
நேஷனல் ஹெரால்டு ஆங்கில நாளிதழை இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவகர்லால் நேருவும் சில சுதந்திரப் போராட்டத் தலைவர்களும் சேர்ந்து 1938ஆம் ஆண்டு நிறுவினர். இந்தியாவின் சுதந்திரப் போராட்டத்தில் அந்த நாளிதழ் முக்கிய பங்கு வகித்தது.