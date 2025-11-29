உடுப்பி: கடந்த காலத்தில் இந்தியா மீதான பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களின்போது, முந்தைய அரசுகள் மௌனம் காத்ததாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.
கர்நாடகாவின் உடுப்பியில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மடத்துக்கு வருகை தந்த அவர், பின்னர் அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது, புதிய இந்தியா இனி யாருக்கும் தலைவணங்காது என்றும் தனது குடிமக்களைப் பாதுகாக்கவும் தயங்காது என்றும் திட்டவட்டடமாகக் குறிப்பிட்டார்.
“இந்த சந்தர்ப்பத்தில் லட்சம் பேர் ஒன்றாக அமர்ந்து இங்கு பகவத் கீதையின் சுலோகங்களை உச்சரித்தபோது, உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் இந்தியாவின் ஆன்மிகப் பாரம்பரியத்தைக் கண்டனர். பொதுநலனுக்காக பாடுபடுமாறு கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்குச் சொல்கிறார்.
“ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற பகவத் கீதையின் செய்தியே, மக்களுக்கு வழங்கப்படும் பல்வேறு திட்டங்களின் அடிப்படை. அமைதி மற்றும் உண்மைக்காகப் பாடுபடவும், அராஜகம் செய்பவர்களை அழிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் பகவத் கீதை நமக்கு கற்பிக்கிறது,” என்றார் பிரதமர் மோடி.
பகவத் கீதையில் உள்ள சொற்கள் தனிநபர்களை மட்டுமல்லாமல், நாட்டின் கொள்கைகளையும் வடிவமைப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், ‘உலகமே ஒரு குடும்பம்’ என்பதில் இந்தியர்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
தெய்வீக ஞானமும் ஆன்மிக ஆற்றலும் பெற்ற சுதர்சன சக்கரம்போல் இருந்த இந்திய விமானப்படையின் ‘எஸ் - 400’ வான் பாதுகாப்பு கவசம், அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் தாக்குதல்களில் இருந்து இந்தியாவை காத்தது என்றும் தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு ஆக்கிரமிக்க நினைக்கும் எதிரிகளை, இந்த சுதர்சன சக்கரம் அழிக்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார்.
“ஜம்மு காஷ்மீர், பஹல்காமில் கடந்த ஏப்ரலில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலில் அப்பாவிகள் 26 பேர் பலியாகினர். ஏற்கெனவே நடந்த பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களின்போது, முந்தைய அரசுகள் மௌனம் காத்தன. இப்போது நிலைமை மாறிவிட்டது,” என்றார் பிரதமர் மோடி.
இதனிடையே, கோவாவில் உள்ள பரதகாளி பகுதியில் ஸ்ரீ ராமரின் 77 அடி வெண்கலச் சிலையை அவர் திறந்து வைத்தார்.
மேலும், ராமாயண ‘தீம் பார்க்’ தோட்டத்தையும் ராமருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 10,000 சதுர அடி அருங்காட்சியகத்தையும் அவர் திறந்து வைத்தார்.