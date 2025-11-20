Home

10வது முறையாகப் பதவியேற்றார் நிதிஷ்குமார்

10வது முறையாக பீகார் முதல்வராகப் பதவியேற்றார் நிதிஷ்குமார் (இடது). உடன் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. - படம்: இந்திய ஊடகம்
பீகார்: ஐக்கிய ஜனதா தளக் கட்சித் தலைவரான நிதிஷ் குமார், பீகார் முதலமைச்சராகப் 10வது முறையாகப் பதவியேற்றார். இது பீகார் அரசியலில் அவருடைய நீண்ட கால ஆதிக்கத்தையும் அடிக்கடி மாறிவரும் அரசியல் கூட்டணியில் அவரது முக்கியத்துவத்தையும் காட்டுகிறது.

2005ஆம் ஆண்டு முதல், இடைப்பட்ட ஒரு சிறு காலத்தைத் தவிர, கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பீகார் அரசியலில் நிதிஷ் குமார் மையப்புள்ளியாக இருந்து வருகிறார்.

அண்மையில் நடந்து முடிந்த பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று, மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் 202 இடங்களைக் கைப்பற்றி மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது.

நிதிஷ் குமாரின் பதவியேற்பு விழா பாட்னாவில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காந்தி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இது ஒரு பெரிய பொது நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ற ஒரு பிரமாண்டமான இடமாகும்.

பீகார் ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான், நிதிஷ்குமாருக்குப் பதவிப் பிரமாணமும் இரகசியக் காப்புப் பிரமாணமும் செய்து வைத்தார்.

இந்த விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக தேசியத் தலைவர் ஜே.பி.நட்டா, பல என்டிஏ ஆளும் மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் உள்படப் பல முக்கியத் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

பாஜகவைச் சேர்ந்த சாம்ராட் சவுத்ரி, விஜய் குமார் சின்ஹா ஆகியோர் துணை முதலமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்.

முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமாருடன், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த 26 அமைச்சர்கள் (மொத்தம் 27 அமைச்சர்கள், முதல்வர் உள்பட) பதவியேற்றனர்.

இந்த அமைச்சரவையில் பாஜக, ஜேடி(யு), ராம் விலாஸ் லோக் ஜனசக்தி (ஆர்வி), ஹிந்துஸ்தானி அவாம் மோர்ச்சா (எச்ஏஎம்(எஸ்)), ராஷ்டிரிய லோக் மோர்ச்சா (எர்எல்எம்) உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

அண்மைய தேர்தலில் என்டிஏ பெற்ற மாபெரும் வெற்றியையும் பீகாரில் நிதிஷ் குமாரின் அசைக்க முடியாத அரசியல் செல்வாக்கையும் இந்த 10வது பதவியேற்பு அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

இந்நிலையில், முதல்வராகப் பதவியேற்ற நிதிஷ் குமாருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில், “பீகாரின் முதல்வராகப் பதவியேற்றுள்ள நிதிஷ் குமார், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு எனது வாழ்த்துகள். இந்தப் புதிய தீர்ப்பு, மக்களின் நம்பிக்கையையும் வளர்ச்சிக்கான அவர்களின் விருப்பத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது. நல்லாட்சி, ஸ்திரத்தன்மை, வளர்ச்சியை வழங்க அதிமுக சார்பாக வாழ்த்துகிறேன்,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

