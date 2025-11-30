கோல்கத்தா: தற்போதைய காலகட்டத்தில் பொருளியலைக் காட்டிலும் அரசியலே மேலோங்கிக் காணப்படுவதாக இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
கோல்கத்தா இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனம் (ஐஐஎம்) சாா்பில் ஜெய்சங்கருக்கு சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) கௌரவ டாக்டா் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
பட்டத்தைப் பெற்ற பின்னர் அவர் உரையாற்றினார்.
“வழக்கமாக, வா்த்தக ரீதியான முக்கிய முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் நாடாக நீண்ட காலமாக தொடா்ந்து வரும் அமெரிக்கா, தற்போது ஒவ்வொரு நாட்டையும் வெவ்வேறு வகையில் கையாள்கிறது.
“அதேவேளை, தனக்கென தனிப்பட்ட விதிகளை வகுத்துச் செயல்படும் சீனாவும் அதே பாணியைத் தொடா்கிறது.
“இடைப்பட்ட ஒவ்வொரு நாடும் உலகமயமாதலிலும் விநியோகப் பாதுகாப்பின்மையிலும் ஏற்படும் அழுத்தங்களை எதிர்கொள்கின்றன.
“பொருளியலைக் காட்டிலும் அரசியலே மேலோங்கிக் காணப்படுகிறது.
“இப்படிப்பட்ட நிச்சயமற்ற சூழலில், நாட்டின் தேவைகளை பூா்த்தி செய்ய விநியோக வளங்களை பல்வேறு வழிகளில் இந்தியா தொடர்ந்து திரட்டுவது அவசியமாகிறது.
“நமக்காக நம்மையே சார்ந்திருக்கும் போக்கிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, தொழிற்சாலைகளுக்கான உற்பத்தித் தளமாக உருவெடுக்கிறது.
“இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளான நெடுஞ்சாலை, ரயில் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து, துறைமுகம், எரிசக்தி மற்றும் மின்னாற்றல் போன்றவை, ஆசிய பொருளியலுக்கு இணையாக வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. அறிவியல் துறையும் மேம்பாடு காண்கிறது.
“மக்கள்நலனைக் கருத்தில்கொண்டே அரசாங்கம் பொருளியல் ரீதியான முடிவுகளை எடுக்கிறது.
“இந்தியாவின் பொருளியலை மேலும் வலுப்படுத்த பகுதி மின்கடத்தி, கணினி நுண்சில்லு, மின்வாகனம், மின்கலன், வானூர்தி, விண்வெளி, நேனோ தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்,” என்று தெரிவித்தார் திரு ஜெய்சங்கர்.
நாடு சுதந்திரம் அடைந்து நூறாவது ஆண்டைத் தொடும் 2047ஆம் ஆண்டுக்குள் முன்னேறிய இந்தியாவை உருவாக்க அரசாங்கம் திட்டங்களைத் தீட்டி செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார்.