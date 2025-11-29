புதுடெல்லி: இந்தியாவின் பொருளியல் வளர்ச்சி கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலாண்டில் 8.2%ஆக பதிவாகி உள்ளது.
கடந்த ஆறு காலாண்டுகளில் தற்போது அடைந்துள்ள வளர்ச்சிதான் மிக அதிகம் என்று தேசிய புள்ளிவிபர அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நடப்பாண்டில், ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலாண்டில், பொருளியல் வளர்ச்சி 7.80%ஆக இருந்தது.
இந்நிலையில், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) வளர்ச்சி அதிக ஊக்கம் அளிப்பதாகப் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். இது அரசின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவான கொள்கை சீர்திருத்தங்களைப் பிரதிபலிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறுகையில், பொருளியல் சீர்திருத்தங்கள், நிதி ஒருங்கிணைப்பு, நுகர்வு அதிகரிப்பு ஆகிய குறியீடுகள், ஜிடிபி வளர்ச்சியை வேகப்படுத்தி உள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.
நடப்பு நிதியாண்டிலேயே இந்தியப் பொருளியல் நான்கு டிரில்லியன் டாலரைக் கடக்கும் என்பதை ஜிடிபி வளர்ச்சி காட்டுவதாக மத்திய அரசின் தலைமை பொருளியல் ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.