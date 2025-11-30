சென்னை: ‘டிட்வா’ புயல் காரணமாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திராவிற்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இந்தப் புயல் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி கடற்கரையிலிருந்து ஐம்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் கடக்கும் என்பதால் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு அந்தப் பகுதிகளில் கனமழை பெய்யும் என்று முன்னுரைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் பின்னணியில், வானிலை ஆய்வு மையம் உயர்மட்ட எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமசந்திரன் சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், “தமிழகத்தில் டிட்வா புயல் மழை தொடர்பான சம்பவங்களில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர்.
“தூத்துக்குடி, தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய பகுதிகளில் அந்த மரணங்கள் நிகழ்ந்தன. குறிப்பாக, மயிலாடுதுறையில் மின்சாரம் தாக்கி மாண்டவரின் வயது 20. மற்ற இருவரும் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் உயிரிழந்தனர்.
“தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் 149 கால்நடைகளும் உயிரிழந்துவிட்டன.
“57 ஆயிரம் ஹெக்டர் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. நாகப்பட்டினத்தில் மட்டும் 24 ஆயிரம் ஹெக்டர் விளைநிலங்களும் தஞ்சையில் 15 ஆயிரம் ஹெக்டர் விளை நிலங்களும் மயிலாடுதுறையில் 8,000 ஹெக்டர் விளைநிலங்களும் வெள்ளத்தில் மூழ்கிவிட்டன.
தொடர்புடைய செய்திகள்
“மேலும், டெல்டா மாவட்டங்களில் 234 குடிசைகள் சேதமடைந்துள்ளன.
“மழை, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்காக தமிழகத்தில் மழை பாதிப்பு அதிகமுள்ள 9 மாவட்டங்களில் 38 நிவாரண முகாம்கள் ஏற்படுத்தி அவற்றில் 2,300 பேரை தங்க வைத்துள்ளோம்.
“புயலின் அடுத்தகட்ட தாக்கம் குறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் புதிய அறிவிப்பு வெளியிடுவதன் அடிப்படையில் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மேலும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும். பொதுமக்கள் வதந்திகளை நம்பாமல் அரசு சார்பாக வெளியிடப்படும் அறிவிப்புகளை மட்டும் பின்பற்ற வேண்டும்,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.