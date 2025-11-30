பல ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து தன்னையும், தமது மகன்களையும் கண்ணும் கருத்துமாகக் கவனித்துக்கொண்ட தமது தாயாருக்கு, அமைதியான கண்ணியமான அந்திம காலப் பராமரிப்பு அளிப்பதில் உறுதியாக இருந்துள்ளார் தமிழ்ச்செல்வி முத்து, 55.
வீடு, பிள்ளை கவனிப்பு, சமையல், வழிபாடுகள் என வயதானாலும் துடிப்புடன் இயங்கிக் கொண்டிருந்த தமது தாயார் கமலம், பக்கவாத நோயினால் படுக்கையில் வீழவே, அதனைத் தொடர்ந்து ஏறத்தாழ மூன்று ஆண்டுகள் அவரைப் பராமரித்தார் செல்வி.
ஆசிரியரான இவர், பராமரிப்பாளராகத் தமது அனுபவங்கள், சவால்கள், மனநலப் போக்குகள் எனப் பலவற்றைக் குறித்து தமிழ் முரசுடன் பகிர்ந்துகொண்டார்.
1999ஆம் ஆண்டு தமது தந்தை மரணிக்கவே, அதனைத் தொடர்ந்து 2002ஆம் ஆண்டிலிருந்து தாயார் கமலம் தங்களுடன் வசிக்கத் தொடங்கியதை நினைவுகூர்ந்தார் செல்வி.
தமது இரு மகன்கள்மீதும் அளவிலாப் பாசம் கொண்டிருந்த தமது தாயார், வீடு, சமையல் என அனைத்திலும் கவனம் செலுத்துவார் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
2022ஆம் ஆண்டின் ஒரு நவராத்திரி நாள் அதிகாலை வழிபாடுகளுடன், வழக்கம்போலத் தொடங்கினாலும், சற்று நேரத்தில் பெரும் திருப்புமுனைச் சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இயல்பிலேயே, நேர நிர்வாகம், பணி என அனைத்திலும் கண்டிப்பாக இருந்த தமது தாயார், காலையில் தம்மை எழுப்பக் குரல் கொடுத்தபோது அதில் சற்றே தெளிவின்மையை உணர்ந்ததை அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
தங்களது மூத்த மகன் தேசிய சேவையில் மருத்துவத் துறையில் பணியாற்றியதால், இது பக்கவாத நோய்க்கான அறிகுறி என்பதைக் கண்டறிந்து உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு விரைந்தனர்.
“முதல் முறை இரு மாதங்களுக்குள்ளாகவே சரியாகி வீடு திரும்பியதால், மீண்டும் எல்லாம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் என நம்பினோம்,” என்றார் செல்வி.
செயிண்ட் லியூக்ஸ் மருத்துவமனையின் பராமரிப்பில் தாயார் தேறி வந்ததையடுத்து, வீட்டிலும் அவரைக் கண்ணும் கருத்துமாகக் கவனித்ததாகச் செல்வி குறிப்பிட்டார்.
“முதலில் இடது பக்கம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் 2023ஆம் ஆண்டு வலது புறம் பாதிக்கப்பட்டது,” என்றார் செல்வி.
“பராமரிப்பு எளிதானதல்ல,” என்ற செல்வி தமது தாயாரைத் தாம் கவனித்துக்கொண்டதுடன் இரு பணிப்பெண்களையும் வேலைக்கு அமர்த்தியதாகச் சொன்னார்.
மேலும், அவரது உடல்நிலைக்கு ஏற்ற கருவிகள், அமைப்புகளுடன் வீட்டை மாற்றியமைத்ததையும் குறிப்பிட்டார்.
“நேரம்குறித்த தெளிவு இல்லாதது, உணவின் மீதி வெறுப்பு என ஒவ்வொன்றும், ஒவ்வொரு விதக் கோபமாக, எரிச்சலாக வெளிப்படும். தாமே தம்மைக் கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும் எனும் ஆவலினால் அவர்கள் மேற்கொள்ளும் செயல்கள் கூடுதல் சிரமத்தில் ஆழ்த்தும். அனைத்தையும் கடந்து நிதானமாக, கனிவாகப் பராமரிப்பது அவசியம். நான், எனது பணிப்பெண்கள், தாதியர் குழு என அனைவரும் அதனைச் செவ்வனே செய்துள்ளோம் என நம்புகிறேன்,” என்றார் செல்வி.
தொடர்ந்து, “அந்திமகாலப் பராமரிப்பு குறித்த புரிதலும் இந்தியச் சமூகத்தில் அதிகரிக்க வேண்டும்,” என்றார் அவர். சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்து குடும்பத்திற்காகப் பல்வேறு தியாகங்களைச் செய்த மூத்தோருக்கு கண்ணியமான அந்திமகாலத்தை நல்குவது அவசியமென்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
தமது தாயாருக்கு செயிண்ட் லியூக்ஸ் மருத்துவமனையில் சிறப்பான அந்திமகாலப் பராமரிப்பு கிடைத்ததால், அவரது மறைவுக்குப் பின்னரும் தாதியர் குழுவைச் சந்தித்து தங்கள் நன்றியைத் தெரிவித்தனர் செல்வி குடும்பத்தினர்.
“தாயார் மறைந்த சோகத்தில் வாடினாலும், சில மாதங்கள் கழித்து மருத்துவமனைக்கு மீண்டும் சென்றோம். அவரது வாழ்வின் இறுதிக்காலத்தை அமைதியாகக் கழிக்க எனது தாயாருக்கு உதவிய குழுவினருக்கு நன்றி சொல்வது எங்கள் கடமை. அதனைச் செய்ததில் மனநிறைவு,” என்றும் சொன்னார் செல்வி.