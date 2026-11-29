சிங்கப்பூரின் மாலைப் பொழுதுகள் எப்போதுமே ஒருவித மாயாஜாலமானவை. செம்பவழக் கதிரவன் மேற்கு வானில் மறைந்து, மெல்ல இருள் கவிழும் அந்த நேரத்தில், செங்காங்கில் புளோக்குகளின் கீழ் இருக்கும் கோப்பிதியாம் மனித வாசனைகளாலும், சூடான காப்பி வாசனையினாலும் உயிர்பெறும்.
ஆனால், அந்தச் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை வானம் கறுத்து, ஒரு பெருமழைக்குத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தது. குளிர்ந்த காற்று லேசாக வீசத் தொடங்கியதும், அலுவலகங்களை விட்டு வெளியேறிய மனிதர்களின் நடையில் வேகம் இன்னும் கூடியது.
அங்குள்ள ஒரு கோப்பிக் கடையில், தன் கையில் இருந்த டிஷ்யூ பேப்பரால் மேசையைத் துடைத்துக் கொண்டிருந்தார் அறுபது வயது முத்துசாமி.
அவரது காக்கி நிறச் சீருடை வியர்வையில் நனைந்திருந்தது. நெற்றியில் வழிந்த வியர்வையைத் தன் முழங்கையால் துடைத்தபடியே, பக்கத்து மேசைகளில் விழுந்து கிடந்த காபி கப்புகளை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்.
முத்துசாமியின் கண்கள் மட்டும் அந்த மேசைகளைத் தாண்டி, கடைக்காரரின் கவுண்ட்டரில் இருந்த டிஜிட்டல் க்யூ.ஆர் கோடையும், சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த பெரிய டிஜிட்டல் கடிகாரத்தையும் அடிக்கடி நோக்கின. அவர் மனதுக்குள் ஒரு பெருமூச்சு அடங்கிக் கொண்டிருந்தது.
“இன்னும் ஒரு நாள்தான் பாக்கி... நாளைக்கு எப்படியும் ஊருக்குப் பணம் அனுப்பணும்...” என்று முணுமுணுத்தார் அவர்.
தன் சட்டையின் பைக்குள்ளே பத்திரமாக வைக்கப்பட்டிருந்த சிறிய பிளாஸ்டிக் பையைத் தொட்டுப் பார்த்தார். அதில் சில பழைய பத்து வெள்ளி தாள்களும், சில நாணயங்களும் இருந்தன.
சிங்கப்பூரில் பல்வேறு துப்புரவு வேலைகளில் செய்த உழைப்பும் சேமிப்பும் அது. சொந்த ஊரில் இருக்கும் முதுமையான தாயின் மருத்துவச் செலவுக்கும், தங்கை மகளின் படிப்புக்கும் அவர் அனுப்ப வேண்டிய தொகை இன்னும் முழுமையாகச் சேரவில்லை. இந்த மாதக் கடைசிக்குள் எப்படியும் அந்த நூறு வெள்ளியை அனுப்பிவிட்டால் மட்டுமே நிலைமை சரியாகும்.
அதே நேரம், அதே கோப்பித் தியாம் நுழைவாயிலில் வந்து நின்றான் கந்தன்.
மரினா பே பகுதியில் உள்ள ஒரு பன்னாட்டு ஐ.டி நிறுவனத்தில் சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக வேலை செய்பவன் கந்தன். அவனுக்கு வயது முப்பத்திரண்டு. சிங்கப்பூர் வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகின்றன. அவனுடைய வாழ்க்கை ஒரு கச்சிதமான கணக்கில் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது.
கார் மாதாந்திரத் தவணை , காண்டோ வாடகை, கிரெடிட் கார்டு பில்கள், இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் என்று அவனுடைய ஒவ்வொரு மாதமும் எண்களாலேயே அளவிடப்பட்டது. அவனிடம் எப்போதுமே சில்லரைப் பணப் பரிமாற்றம் இருப்பதில்லை. எங்குச் சென்றாலும் ‘பே நவ்’ அல்லது ‘நெட்ஸ்’ தான்.
ஆனால், அன்று அவனுக்கு ஏதோ ஒரு சோதனைக் காலம்.
அலுவலகத்திலிருந்து காரில் கிளம்பும்போது காரின் பேட்டரியில் லேசான பழுது ஏற்பட்டு, வழியில் ஒரு சிறிய மெக்கானிக் ஷாப்பில் நிறுத்த வேண்டியதாயிற்று. மெக்கானிக் காரைச் சரிசெய்துவிட்டு, “சார், கார்டு மிஷின் வேலை செய்யல. கேஷ் மட்டும்தான், ஐம்பது டாலர் ஆகும்,” என்றார்.
கந்தனின் முகத்தில் எரிச்சல் படர்ந்தது. “என்னங்க இது, இந்தக்காலத்துல யார்கிட்டயும் ‘கேஷ்’ இருக்காதுனு தெரியாதா?” என்று சலித்துக்கொண்டான். அவனுடைய பர்ஸைப் பார்த்தான்; ஒரு சென்ட் நாணயம் கூட இல்லை. அவனிடம் இருந்தது ஒரே ஒரு புதிய, நூறு வெள்ளி தாள் மட்டுமே. அது அவனது அவசர கால வைப்புத் தொகையாக பர்ஸின் இண்டு இடுக்குகளில் பத்திரப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
வேறு வழியின்றி அந்த நூறு வெள்ளித் தாளை மெக்கானிக்கிடம் நீட்டினான். அவரோ, “சார், நூறு வெள்ளி நோட்டுக்கு என்கிட்ட சில்லறை இல்லையே. பக்கத்துல இருக்கிற கோப்பித் தியாம் கடைக்குப் போய் மாத்திட்டுக் கொண்டு வாருங்கள்,” என்று கை காட்டினார்.
கந்தன் முணுமுணுத்தபடியே, மழை தூறத் தொடங்கிய அந்தச் சாலையில் வேகமாக நடந்து கோப்பித் தியாமுக்கு வந்தான்.
மழை லேசாகச் சாரல் அடிக்கத் தொடங்கியது. கோப்பிதியாமில் கூட்டம் நிரம்பியிருந்தது.
கந்தன் நேராகச் சென்று அங்கிருந்த பானங்கள் விற்கும் சீனக் கடைக்காரரிடம் அந்த நூறு வெள்ளித் தாளை நீட்டி, “அங்கிள், சில்லரை மாத்தித் தர முடியுமா? பிளீஸ், ரொம்ப அவசரம்” என்றான் ஆங்கிலமும் சீனம் கலந்த கலவையில்.
அந்தக் கடைக்காரர் தனது லேப்டாப் மற்றும் பார்கோடு ஸ்கேனரைப் பார்த்தபடியே, தலையை அசைத்தார். “இல்லை, சில்லரை இல்லை தம்பி. இப்போதான் சில்லரை எல்லாம் காலியானது. பெரிய நோட்டுக்கு என்னால சில்லரை தர இயலவில்லை,” என்று ஆங்கிலத்தில் கூறிவிட்டுத் தன் வேலையைப் பார்த்தார்.
கந்தனுக்குக் கோபம் தலைக்கேறியது. “ஒரு நூறு வெள்ளிக்குக் கூட சில்லரை கிடைக்காதா இந்த ஊருல?” என்று மனதுக்குள் சபித்துக்கொண்டான். தன் கைக்கடிகாரத்தைப் பார்த்தான்; நேரம் இரவு எட்டு மணி. இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் பார்க்கிங் கூப்பன் காலாவதியாகிவிடும், இல்லையென்றால் ஃபைன் போட்டுவிடுவார்கள்.
அவன் அங்கிருந்து எரிச்சலோடு திரும்பியபோது, அவனுடைய காலடியில் ஒரு காஃபி கப் உருண்டு வந்து விழுந்தது.
அதைப் பார்த்தபடியே நிமிர்ந்த கந்தன், அங்கு மேசையைத் துடைத்துக் கொண்டிருந்த முத்துசாமியைப் பார்த்தான். முத்துசாமியின் கண்கள் கந்தன் கையில் பிடித்திருந்த அந்தப் புதிய நூறு வெள்ளித் தாளின் மீதே நிலைத்திருந்தன.
முத்துசாமிக்கு அந்த நூறு வெள்ளி எவ்வளவு முக்கியம்! அவர் கடந்த ஒரு வாரமாகச் சேகரித்து வைத்திருந்த சில பணத் தாள்களும், நாணயங்களும் சேர்த்து நூறு வெள்ளி வருவதற்கு இன்னும் சில டாலர்கள் குறைவு.
நாளை காலை மணி எட்டிற்குள் பணம் அனுப்ப வேண்டும். இன்று இரவு தன் கையில் இருக்கும் சில்லறைகளை ஒரு நூறு வெள்ளித் தாளாக மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா என்று அவர் பல கடைகளாகக் கேட்டு ஏமாந்து போயிருந்தார்.
கந்தன் தன் கையில் அந்த நூறு வெள்ளித் தாளை வைத்துக் கொண்டு தவிப்பதைக் கண்ட முத்துசாமிக்கு, ஒரு சிறு தயக்கமும் அதே நேரம் மீளா ஆசையும் தொற்றிக் கொண்டது.
“தம்பி...” என்றார் நடுக்கமான குரலில்.
கந்தன் அலட்சியமாகத் திரும்பினான். “என்ன அங்கிள்?”
“அ... அந்த நூறு வெள்ளி நோட்டு... உங்ககிட்ட சில்லறை இல்லேன்னா, என்கிட்ட சில்லறை இருக்கு தம்பி. நான் மாத்தித் தரட்டுமா?” என்றார் முத்துசாமி, தன் பையிலிருந்து கவனமாக மடிக்கப்பட்டிருந்த பத்து வெள்ளி, ஐம்பது வெள்ளி மற்றும் சில சில்லரை நோட்டுகளை வெளியே எடுத்தபடி.
கந்தனின் முகத்தில் உடனடியாக ஒரு சிறிய நிம்மதி வெளிப்பட்டது. “ஓ... தாங்ஸ் அங்கிள்! சீக்கிரம் கொடுங்க, எனக்கு ரொம்ப அவசரம்” என்று தன் நூறு வெள்ளித் தாளை அவரிடம் நீட்டினான்.
முத்துசாமி தன் கைகளில் வியர்வை ஒட்ட, மிகுந்த மரியாதையோடும் கவனத்தோடும் அந்தத் தாள்களை எண்ணி அவனிடம் கொடுத்தார். கந்தன் அவற்றை வாங்கியதுடன், ஒரு விநாடி கூட அங்கே நிற்காமல், “தேங்க்ஸ் அங்கிள்!” என்று சொல்லிக்கொண்டே வேகமாகத் திரும்பி ஓடினான்.
முத்துசாமி தன் கையில் கிடைத்த அந்தப் புதிய நூறு வெள்ளித் தாளைப் பார்த்தார். அது அவரது முகத்தில் ஒரு லேசான புன்னகையை வரவழைத்தது. “இறைவா, எப்படியோ என் தாய்க்குப் பணம் போய்ச் சேர வழி பண்ணிட்ட...” என்று மனதுக்குள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார்.
ஆனால், இந்த அவசர உலகத்தில் கந்தன் தன் நன்றியை எந்திரத்தனமாகத் தெரிவித்துவிட்டுச் சென்றானே தவிர, தன் முன்னே நின்ற அந்த முதிய மனிதனின் வயதையோ, அவரது முகத்தில் இருந்த வியர்வையையோ, அல்லது அந்த நூறு வெள்ளி அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய நிம்மதியைக் கொடுத்திருக்கிறது என்பதையோ அவன் கொஞ்சமும் கவனிக்கவில்லை. கந்தனைப் பொறுத்தவரை அது ஓர் எளிய வணிகப் பரிமாற்றம் மட்டுமே.
கந்தன் தன் காரை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை நோக்கிப் பறந்தான். அன்று இரவு முழுவதும் அவனது அலுவலக ப்ராஜெக்ட் டெட்லைன் காரணமாக அவனுக்குத் தூக்கமே இல்லை. மடிக்கணினியின் ஒளி அவன் கண்களைச் சுட்டெரித்தது.
மறுநாள் காலை. மழை நின்றிருந்தாலும், வானம் மேகமூட்டத்துடன் குளிர்ந்த காற்று வீசிக் கொண்டிருந்தது.
கந்தன் தன் வழக்கமான அவசர நடைப்பயிற்சியோடு செங்காங் எம்.ஆர்டி நிலையத்தை நோக்கி விரைந்தான். கையில் லேப்டாப் பேக், வாயில் காஃபி டம்ளர் என்று அவன் எப்போதும் போல ஒரு ‘கார்ப்பரேட் ரோபோ’ போல நடமாடிக்கொண்டிருந்தான்.
எம்ஆர்டி நிலையத்தின் நுழைவாயில் படிக்கட்டுகளில் காலை நேரக் கூட்டம் அலைமோதியது. எல்லாரும் தங்கள் ஈசி லிங்க் கார்டுகளைத் தேய்த்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, கந்தனின் காலில் ஏதோ ஒரு பொருள் தட்டுப்பட்டது. குனிந்து பார்த்தால், அங்கு ஒரு கறுப்பு நிற லெதர் பாஸ்போர்ட் கவர் மற்றும் சிறிய பணப்பை கீழே கிடந்தது. சுற்றியிருந்த யாருடைய கவனமும் அதன் மீது விழவில்லை; எல்லாரும் தங்கள் ரயிலைப் பிடிப்பதில் குறியாக இருந்தனர்.
கந்தன் எரிச்சலுடன் அதை எடுத்துக்கொண்டு, “யாருப்பா இது...” என்று முணுமுணுத்தபடியே அதைத் திறந்தான்.
உள்ளே சிங்கப்பூர் வேலை அனுமதி அட்டை ஒன்று இருந்தது. அதில் இருந்த படம் அவனுக்குப் பரிச்சயமானதாக இருந்தது. ஆம், அது நேற்று கோப்பிதியாமில் பார்த்த அந்தத் துப்புரவுத் தொழிலாளி முத்துசாமியின் பாஸ்போர்ட் மற்றும் பர்ஸ்!
கந்தன் ஆச்சரியத்துடன் அந்தப் பர்ஸைத் திறந்து பார்த்தான். அதற்குள் சில அடையாள அட்டைகளும், ஒரு பழைய குடும்பப் புகைப்படமும் இருந்தன. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நேற்று அவன் முத்துசாமியிடம் மாற்றிக் கொடுத்த அதே புதிய நூறு வெள்ளித் தாள், முத்துசாமி தன் தாய்க்கு அனுப்பச் சேகரித்து வைத்திருந்த மற்ற காகிதங்களுடன் சேர்த்துப் பத்திரமாக அதில் இருந்தது.
அந்தக் கணத்தில், கந்தனின் கால்கள் நின்றன. அவனுடைய மூளை ஒரு கணத்திற்குச் செயல்படுவதை நிறுத்தியது போல் இருந்தது.
நேற்று மாலை அந்த முதியவர் தம்மிடம் பேசிய விதம், அவரது கண்களில் இருந்த நடுக்கம், தன் தாய்க்குப் பணம் அனுப்ப வேண்டிய அந்தத் தேதியின் நெருக்கடி என எல்லாமே மின்னல் வெட்டுப் போல அவன் நினைவுக்குள் வந்து சென்றன.
“ஐயோ... இப்போ அவர் பணத்தைத் தொலைச்சுட்டு எவ்வளவு தவிச்சிருப்பார்? பணம் அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் இன்னைக்குத் தானே?” என்று கந்தனின் மனசாட்சி அவனைக் கேள்விக் கேட்டது.
தன் கைக்கடிகாரத்தைப் பார்த்தான். மணி காலை 7:45. அவர் சொந்த ஊருக்குப் பணம் அனுப்புவது தாமதமாகிவிடும். ஓர் எளிய மனிதரின் பல மாத உழைப்பு, ஒரு நொடியில் கைநழுவிப் போய்விட்டதை நினைத்து கந்தனுக்குள் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அலை அடித்துக்கொண்டது.
அவன் அலுவலகத்திற்குச் செல்லும் அவசரத்தை மறந்துவிட்டு, உடனடியாக அந்த எம்ஆர்டி நிலையத்திலிருந்து வெளியேறினான். நேராக நேற்று அவர்கள் சந்தித்த அந்தக் கோப்பிதியாம் உணவங்காடிக்கு ஓடினான்.
கோப்பித் தியாமை அடைந்தபோது, அங்கே வழக்கம் போல் காலைக் கூட்டம் பரபரப்பாக இருந்தது. ஆனால், அந்தப் பகுதியின் துப்புரவுப் பணியாளர்கள் வேலை செய்யும் இடத்தில் முத்துசாமியைக் காணவில்லை.
கந்தன் மூச்சிரைக்க, அங்கே சமையல் பாத்திரங்களைக் கழுவிக்கொண்டிருந்த மற்றுமொரு வயதான துப்புரவுத் தொழிலாளியிடம் சென்று, “அங்கிள்... இங்கே முத்துசாமி அங்கிள் வேலை செய்வாரே, அவர் எங்க?” என்று பதற்றத்துடன் கேட்டான்.
அந்தத் தொழிலாளர் கந்தனைப் பார்த்துக் குழப்பத்துடன், “அவர்தானா? நேத்து ராத்திரியே ரொம்ப சோகமா இருந்தாரு தம்பி. ஏதோ அவரோட பாஸ்போர்ட்டும் பணப்பையும் எங்கேயோ தொலைஞ்சுபோச்சாம். இன்னைக்கு ஊருக்குப் பணம் அனுப்ப முடியலைன்னு ரொம்ப அழுதுட்டே ஊருக்குப் போறதுக்கு முஸ்தபா கடைப் பக்கமா போயிருக்காரு போல...” என்றார்.
கந்தன் துடிதுடித்துப் போனான். “எந்தப் பக்கம் போயிருப்பாரு?”
“அவர் எப்பவுமே காலையில பஸ் நம்பர் 83 பிடிச்சுத்தான் போவாரு...”
கந்தன் ஒரு நிமிடம் கூட யோசிக்காமல், அங்கிருந்து அருகிலுள்ள பஸ் ஸ்டாப்பை நோக்கி மின்னல் வேகத்தில் ஓடினான். பஸ் இன்னும் புறப்படத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தது. கந்தன் மூச்சு வாங்க, பேருந்தின் படிக்கட்டுகளில் ஏறி உள்ளே பார்த்தான்.
அதோ... கடைசி இருக்கையில், தலை கவிழ்ந்தபடி, முகத்தில் எல்லையற்ற சோகமும் கலக்கமும் தோய்ந்திருக்க அமர்ந்திருந்தார் முத்துசாமி. அவரது கைகளில் எதுவும் இல்லை; வெறும் வெறுமையான கரங்கள்.
“அங்கிள்!” என்று கந்தனின் குரல் அந்தப் பேருந்திற்குள் ஒலித்தது.
முத்துசாமி அதிர்ந்து நிமிர்ந்து பார்த்தார். நேற்று தன்னிடம் நூறு வெள்ளி மாற்றிக் கொண்டு சென்ற அந்த நவீன இளைஞர், இப்போது மூச்சிரைக்கத் தன் முன்னே நிற்பதைக் கண்டு அவராலேயே நம்ப முடியவில்லை.
கந்தன் தன் இருக்கைக்கு அருகில் சென்று, தன் கையில் இருந்த அந்தப் பணப்பையையும் பாஸ்போர்ட்டையும் முத்துசாமியின் கைகளில் மெதுவான மரியாதையுடன் நீட்டினான்.
“அங்கிள்... இது... இது உங்க பர்ஸ் தானே? எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன்ல கீழ கிடந்தது. நான் எடுத்துட்டேன்...” என்றான் கந்தன், குரல் தழுதழுக்க.
முத்துசாமி நம்ப முடியாமல் தன் கைகளால் அந்தப் பர்ஸைத் தொட்டுப் பார்த்தார். திறந்துப் பார்த்தால், தான் பத்திரமாக வைத்திருந்த அந்த நூறு வெள்ளித் தாளும், மற்ற ஆவணங்களும் அப்படியே இருந்தன. அவரது கண்கள் கலங்கி, நீர்த்துளிகள் கன்னத்தில் வழிந்தன. வயதான அவரது கைகள் நடுங்கின.
“தம்பி... இது... இது எங்கேயிருந்து கிடைச்சதுப்பா? நான் இன்னைக்கு என் அம்மாவுக்குப் பணம் அனுப்ப முடியாம செத்துப்போன நிலைக்குப் போயிட்டேன் தம்பி...” என்று அழுதுவிட்டார் முத்துசாமி.
கந்தன் மெல்லக் குனிந்து, அந்த முதியவரின் கைகளைப் பற்றிக் கொண்டான். தன் கார்ப்பரேட் திமிரும், எப்போதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எந்திரத்தனமான வாழ்க்கையும் அந்த ஒரு விநாடியில் சுக்குநூறாக உடைந்துவிட்டதை அவன் உணர்ந்தான்.
“மன்னிக்கணும் அங்கிள்... நேத்து நீங்க என்கிட்ட உதவி கேட்கும்போது, நான் ரொம்ப அவசரத்துல உங்ககிட்ட ஒரு தேங்க்ஸ் கூட ஒழுங்கா சொல்லலை. ஆனா நீங்கதான் இன்னைக்கு எனக்கு மனிதன்னா என்னன்னு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கீங்க...” என்றான் கந்தன், முத்துசாமியின் கண்கள் வழியும் கண்ணீரைத் தன் கைக்குட்டையால் துடைத்தபடி.
முத்துசாமி தன் மார்போடு அந்தப் பணப்பையைக் சேர்த்துப் பிடித்துக்கொண்டு, “கடவுள் உன்னை நல்லா வச்சிருப்பான் தம்பி...” என்றார் குரல் திக்க.
அன்று காலை, ஊருக்குப் பணம் அனுப்ப முத்துசாமியுடன் கந்தனும் கூடவே சென்றான். அந்த நூறு வெள்ளித் தாளை முத்துசாமி தன் கைகளால் வங்கி அதிகாரியிடம் கொடுத்து, தன் தாய்க்கான பணத்தை வெற்றிகரமாக அனுப்பியபோது, முத்துசாமியின் முகத்தில் மலர்ந்த அந்தப் புன்னகை, கந்தன் தன் வாழ்நாளில் எங்குமே கண்டிராத பேரமைதியை அவனுக்குத் தந்தது.
சிங்கப்பூரின் அதிவேகமான மெட்ரோ ரயில்களும், டிஜிட்டல் திரைகளும், கடிகார முட்களும் எப்போதும் போல ஓடிக்கொண்டுதான் இருந்தன. ஆனால், அந்த எச்.டி.பி புளோக்கின் கீழேயுள்ள கோப்பித் தியாமில் நடந்த அந்த ‘நூறு வெள்ளி’ பரிமாற்றம், தொழில்நுட்பத்தால் அளவிட முடியாத மனித உறவுகளின் ஆழத்தையும், உழைப்பின் வியர்வையின் மதிப்பையும் கந்தனின் ஆன்மாவில் ஆழமாகப் பதித்துச் சென்றது.
மின்னும் சிங்கப்பூர் வானுயர்ந்த கட்டடங்களின் நிழலில், ஓர் எளிய துப்புரவுத் தொழிலாளியின் வியர்வையும், ஒரு கார்ப்பரேட் இளைஞனின் விழித்தெழுந்த மனசாட்சியும் கைகோத்துக்கொண்டன; அந்த ஒற்றை நூறு வெள்ளித் தாள், வெறும் பணமல்ல, மனிதநேயத்தின் அழியாத முத்திரையாக மாறியது.
சிறுகதை: டி.என்.இமாஜான்