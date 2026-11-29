உள்ளுறைத் தேன் 8
- விறலீ
தமிழ் மரபின் பொதுவான உருவகங்களைப் போல் தாயன்பை வீரமும் பெருமிதமும் கலந்து சொல்லும் பாடல் இது. சிற்றில் தூணைப் பிடித்துக் கொண்டு நிற்கும் “தாயிடம் ‘உன் மகன் எங்கே’”எனக் கேட்கிறார்கள். “அவன் எங்கிருக்கிறான் எனத்தெரியாது, ஆனால் போர்க்களத்துக்கு நிச்சயமாக வந்துவிடுவான்,” என்கிறார். அந்தப் புலி தங்கியிருந்த கற்குகை என்னுடைய வயிறு, இப்போது அது காலியாக இருக்கிறது.
போர்ச்சமூகம் தாயின் வயிற்றை வீரர்களை உருவாக்கும் களமாகக் காண்கிறது. வீரம் வெளியேறியதும் அதே களம் குகையாக, உணர்வுகளற்றுப் போனாலும் சிற்றிலில் வசிப்பவளுக்கு மகனின் வீரமும் பெருமிதமும் நிறைவைத் தருகின்றன. தனது மகனைப் பற்றிய சித்திரம் வழங்கும் அனுபவம் நுட்பமானது. வெற்றிடமாக மாறியபின் அவன் இருந்தான் என்பதிலிருந்து அவன் இப்போது என்னுள் இல்லையென்ற இடத்திற்கு நகர்த்திச்சென்று எல்லாக் காலத்துக்குமான கவிதையாகிறது. தாய்மைத் துயரமும் போர்க்கடமையும் தீர்வின்றி அருகருகே நிற்கின்றன. அந்த இழுபறியே இப்பாடலை இன்றும் உயிருடன் வைத்திருக்கிறது.