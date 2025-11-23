தேவையுள்ளோருக்கு $300,000 மதிப்புள்ள உணவுப் பொருள்களை வழங்குவதற்கான இயக்கத்தை ஜாமியா சிங்கப்பூர் தொடங்கி உள்ளது.
ஏற்கெனவே மாதாந்தர உணவு உதவித் திட்டத்தின் வழி 1,000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களை ஆதரித்து வருகிறது அந்த அமைப்பு.
அந்த ஆதரவை நீட்டிக்கும் பொருட்டு, ‘மெகா உணவு திரட்டு இயக்கம் 2025’ என்னும் நடவடிக்கையை ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 23) ஜாமியா சிங்கப்பூர் தொடங்கியது.
1,000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருள்களைக் கொடுத்து உதவ $300,000 மதிப்புள்ள உணவுப் பொருள்களைத் திரட்டுவது அந்த இயக்கத்தின் நோக்கம்.
உடற்குறை உள்ள மூத்தோர், நோய்வாய்ப்பட்ட மூத்தோர், வேலை இல்லாதவர் போன்றோரைக் கொண்ட குறைந்த வருமானக் குடும்பங்களுக்கு உதவ ஜாமியா சிங்கப்பூர் இந்த இயக்கத்தைத் தொடங்கி உள்ளது.
எட்டு ஜாமியா நிலையங்களில் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை நடப்பில் இருக்கும் உணவுதிரட்டு நடவடிக்கையின்போது உணவுப் பொருள்களை நேரடியாகச் சென்று தரலாம் அல்லது அனுப்பி வைக்கலாம்.
ரொக்க நன்கொடையை இணையம் வாயிலாக மேற்கொள்ளலாம்.
டன்னேரி லேனில் உள்ள ஜாமியா உணவு வங்கியில் இயக்கம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அப்போது ஒரு குழுவைச் சேர்ந்த 21 பேர் தங்களது துணையுடன் மோட்டார் சைக்கிள்களில் வந்து அரிசி, மைலோ, பிஸ்கட் போன்றவற்றை வழங்கினர்.
‘பிஎம்டபிள்யூ ரைடிங் காகிஸ் பைக்கர்ஸ்’ என்ற அந்தக் குழுவில் சிங்கப்பூர் முழுவதும் 431 பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
ஜாமியாவின் முதல் சமூக உணவு சேகரிப்பு நடவடிக்கை 2021ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து வருகிறது. ஏற்கெனவே பள்ளிகள், அமைப்புகள் மற்றும் சமூக நிகழ்வுகளில் சிறிய அளவில் அதனை அந்த அமைப்பு நடத்தியுள்ளது.
அந்த அரசு சாரா அமைப்பு நீண்ட நெடுங்காலமாக 70களில் இருந்தே உணவு உதவியை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதுவரை 25,000க்கும் மேற்பட்டோர் அதன் மூலம் பயனடைந்துள்ளதாக ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி தெரிவிக்கிறது.