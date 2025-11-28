உரிமம் இல்லாமல் கடன் கொடுப்பவர் சார்பாகச் செயல்பட்டு, வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீட்டில் வசிக்கும் ஒருவருக்குத் தொல்லை விளைவிக்க ஆடவர் ஒருவருடன் இணைந்து செயல்பட்டதாக ஆங்கிலமொழி ஆசிரியர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
‘டிராவிஸ் ஹெங்’ என்று நீதிமன்ற ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடன்முதலை சார்பாகக் குடியிருப்பாளர் ஒருவருக்குத் தொல்லை விளைவித்ததாக 41 வயது ஜெரல்டின் குவேக் யீ லிங் மீது வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 27) குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
சிங்கப்பூரரான குவேக், மத்தியக் காவல்துறைப் பிரிவில் விசாரணைக் காவலில் வைக்கப்பட்டார்.
அவருடன் தொடர்புடைய வழக்கு டிசம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
குடியிருப்பாளருக்குத் தொல்லை விளைவிக்க மலேசியரான 40 வயது முகம்மது ஹைருல் நிசாம் முகம்மது ஜோஹாருடன் இணைந்து செயல்பட்டதாக நீதிமன்ற ஆவணங்கள் தெரிவித்தன.
நவம்பர் 19ஆம் தேதியன்று குடியிருப்பாளருக்குத் தொல்லை விளைவிக்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அலெக்சாண்டிரா சாலைக்கு அருகில் உள்ள டோசன் சாலையில் இருக்கும் வீவக வீட்டின் வாசலில் பன்றி இறைச்சி கொண்ட பையையும் அதில் ஒரு குறிப்பையும் ஹைருல் தொங்கவிட்டதாக முதலில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் அவர்மீது சுமத்தப்பட்ட அந்த குற்றச்சாட்டு வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) திரும்ப பெறப்பட்டது.
வேலை அனுமதி அட்டை இன்றி சிங்கப்பூரில் உள்ள பல்வேறு இடங்களுக்குப் பொட்டலங்களை விநியோகித்ததாக ஹைருல் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குற்றத்தை அவர் 2024ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்திற்கும் 2025ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 19ஆம் தேதிக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் புரிந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இவர் தொடர்பான வழக்கு டிசம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதியன்று விசாரிக்கப்படும்.