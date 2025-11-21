பொருளியல் விரிவாக்கத்திற்குச் சிங்கப்பூர் இனி ஊழியர் எண்ணிக்கை வளர்ச்சியை நம்பியிருக்க முடியாது என்றும் எனவே, புத்தாக்க வளர்ச்சி நாட்டுக்கு மிக முக்கியம் என்றும் முன்னாள் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் தெரிவித்திருக்கிறார்.
வருங்காலப் பொருளியல் மன்றத் தலைவராகவும் உள்ள திரு ஹெங், கடும்போட்டிக்கு உள்ளாகும் மின்னணுவியல் போன்ற சில துறைகள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டாலும் சில்லறை விற்பனை, சொத்துச் சந்தை உட்பட பாதுகாக்கப்பட்ட வேறு சில துறைகள் மந்தமாக இருப்பதையும் சுட்டினார்.
“போட்டி போடுவதற்கான வலிமையைக் கூட்டுவதற்குத் தொடர்ச்சியான உருமாற்றம் தேவைப்படுகிறது. எனவே, போட்டி போடுவதற்கான வன்மையை வளர்ப்பது நமக்கு முக்கியம் என்று நினைக்கிறேன். அதற்கு, இந்தப் பங்காளித்துவத்தை உருவாக்குவது முக்கியமானதொரு வழி,” என்று திரு ஹெங் கூறினார்.
சிங்கப்பூர் இந்திய வர்த்தக, தொழிற்சபையும் (சிக்கி) சிங்கப்பூர் வர்த்தகச் சம்மேளனமும் இணைந்து வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 21) நடத்திய எஸ்ஜி60 தீபாவளிக் கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின்போது திரு ஹெங் அவ்வாறு கூறினார்.
கலந்துரையாடலில் நெறியாளராகச் செயல்பட்ட சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஓய்வுபெற்ற கெளரவப் பேராசிரியர் அன்னி கோவின் கேள்விகளுக்கு விடையளித்த திரு ஹெங், வர்த்தகத்திற்குப் பன்முகத்தன்மையும் ஒருங்கிணைப்பும் தேவை என்பதை எடுத்துரைக்க உணவங்காடி நிலையத்தை உவமையாகக் குறிப்பிட்டார்.
“வெவ்வேறு வகையான உணவுப்பண்டங்களைச் சமைத்து விற்கும் உணவங்காடிக் கடைகள் ஒவ்வொன்றுக்குமே அதற்குரிய தனிச்சிறப்புகள் இருக்கும். அவை வேறுபட்டிருந்தாலும் உணவங்காடியைத் தூய்மையாகவும் சிறந்ததாகவும் வைத்திருப்பதில் எல்லாக் கடைகளும் ஆர்வம் கொண்டிருக்கும்,” என்று திரு ஹெங் கூறினார்.
இனவாதம் போன்ற பிரிவினைகளை ஊக்குவிக்கும் கருத்தியல்களுடன் உலக அரசியல் தலைவர்கள் செயல்படுவது கவலைக்குரியது எனக் குறிப்பிட்ட திரு ஹெங், அது மனிதநேயத்தைப் பின்னுக்குத் தள்ளுவதாகச் சாடினார்.
மாறாக, சிறந்தவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் சூழல்களைக் கொண்ட சமுதாயங்களே உண்மையில் வலிமைமிக்கது என்று கிட்டத்தட்ட 14 ஆண்டுகளாக அரசியலில் இருந்த திரு ஹெங் கூறினார்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
கலந்துரையாடல் அங்கத்தின் தொடக்கத்தில் பேசிய சிக்கி தலைவர் நீல் பரேக், யோசனைகளைத் தாண்டி, உண்மையிலேயே நனவாகும் விளைவுகளை இந்நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற தம் விருப்பத்தைத் தெரிவித்தார்.
“பொதுத்துறைக்கும் தனியார் துறைக்கும் இடையேயான கூட்டுறவை வலுப்படுத்துவோம். வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கும் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கும் தேவைப்படும் ஒட்டுமொத்த தயார்நிலையை வலுப்படுத்துவோம்,”என்று திரு பரேக் கூறினார்.
சன்டெக் சிட்டி மாநாட்டு அரங்கில், கலந்துரையாடலுக்குப் பிறகு நடைபெற்ற கோலாகல இரவு விருந்தில் அதிபர் தர்மன் சண்முகரத்னம் பங்கேற்றார்.