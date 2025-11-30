கிழக்கு-மேற்கு ரயில் தடத்தைப் புதிய ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஒருங்கிணைந்த பணிமனையுடன் இணைப்பதற்கான பணிகள் சரியான பாதையில் செல்வதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தடத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் இரண்டாம் நாளாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) நடைபெற்றன. பணிகள் பத்து நாள் நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போதைய நிலவரப்படி கூடுதல் நேரத்திற்கு அவசியம் இருக்காது என்று நிலப் போக்குவரத்து ஆணையத்தின் ரயில் பிரிவுக்கான குழும இயக்குநர் சியா சூன் போ கூறினார். பெரும்பாலான பணிகள் வானிலையைப் பொறுத்தே அமையும் என்றார் அவர்.
கிழக்கு-மேற்குத் தடத்தில் ரயில் சேவை, அடுத்த மாதம் (டிசம்பர்) 9ஆம் தேதி வழக்கநிலைக்குத் திரும்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திரு சியா, பணிகள் குறித்த ஆக அண்மைய விவரங்களை ஞாயிற்றுக்கிழமை பகிர்ந்துகொண்டார். மழையோ வெயிலோ வானிலை மாற்றத்திற்காகச் சிறிது நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் சொன்னார். சிங்கப்பூரில் பொதுவாக ஆக அதிக மழை பெய்யும் மாதங்களில் டிசம்பரும் ஒன்று.
வானிலை சூடாக இருந்தால், ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு மணி நேர வேலைக்கும் 15 நிமிட ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். புயலோ மின்னலுடன் கூடிய மழையோ வந்தால், வேலை பாதிக்கப்படும். அட்டவணையை மாற்ற வேண்டியிருக்கும்.
கிழக்கு-மேற்குத் தடத்தில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் 10 நாள்களும் இரண்டு நிலையங்கள் முழுமையாக மூடப்பட்டிருக்கும். அவற்றில் ஒன்றான தானா மேரா எம்ஆர்டி நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் திரு சியா பேசினார். நிலையங்கள் மூடப்படுவதைப் பள்ளி விடுமுறைகளை ஒட்டி அமையுமாறு பார்த்துக்கொண்டதாக அவர் சொன்னார். அந்தக் காலக்கட்டத்தில் பயணிகளுக்கான பாதிப்பு குறைவாக இருக்கும் என்று ஆணையத்தின் பழைய தரவுகளில் தெரியவந்ததாகவும் திரு சியா குறிப்பிட்டார்.
பணிகள் 4.8 கிலோமீட்டர் நீளத் தடத்தில் 12 இடங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அவற்றில் மூன்று விதமான பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்றார் திரு சியா.
முதலில் தண்டவாளத்தின் பாகங்களும் சமிக்ஞைக் கருவிகளும் அகற்றப்படும். பின்பு புதியவை பொருத்தப்படும். இறுதியாக புதிதாகப் பொருத்தப்பட்ட பாகங்கள் கட்டங்கட்டமாகச் சோதிக்கப்படும்.
பாதை முடிவுற்றதும், ரயில்களை ஓடவிட்டு, எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றார் திரு சியா.
பணிகளில் கிட்டத்தட்ட 880 பேர் ஈடுபட்டள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம், எஸ்எம்ஆர்டி ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள், குத்தகையாளர்கள், ஊழியர்கள் முதலியோர் அவர்களில் அடங்குவர்.