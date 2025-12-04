தீவு விரைவுச்சாலையில் புதன்கிழமை (டிசம்பர் 3) காலை நிகழ்ந்த விபத்தின் தொடர்பில் 28 வயது மோட்டார்சைக்கிளோட்டி ஒருவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
சாங்கி விமான நிலையத்தை நோக்கிச் செல்லும் சாலையில் விபத்து நிகழ்ந்திருப்பதாகக் காலை 6.40 மணியளவில் தங்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதாகக் காவல்துறையும் சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படையும் கூறின.
அந்த விபத்து தொடர்பாக வியாழக்கிழமை (டிசம்பர் 4) மேல்விவரங்களை வெளியிட்ட காவல்துறை, தோ பாயோ லோரோங் 2 வழியாக சாங்கி துணைச் சாலைக்கு இட்டுச் செல்லும் விரைவுச் சாலையின் ஒரு பகுதியில் மோட்டார் சைக்கிளோட்டி வழுக்கி விழுந்ததாகக் கூறியது.
சுயநினைவை இழந்த நிலையில் அவர் டான் டோக் செங் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
விபத்து தொடர்பாகக் காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.