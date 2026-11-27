முழுநேர வேலையில் உள்ள சிங்கப்பூர்வாசிகளின் உண்மையான இடைநிலை வருமானம் 2026ஆம் ஆண்டில் 2.2 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. ஒப்புநோக்க 2025ல் இது 4.1 விழுக்காடாகப் பதிவாகியிருந்தது.
பணவீக்கத்துக்கு ஏற்பச் சரிசெய்யப்பட்ட, வாங்கும் திறன் அடிப்படையிலான வருமானம் உண்மையான வருமானமாகக் கணக்கிடப்படுகிறது.
குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் ஊழியர்களின் உண்மையான வருமான வளர்ச்சியும் 3.6 விழுக்காட்டிலிருந்து 1.3 விழுக்காடாகக் குறைந்துள்ளது.
மனிதவள அமைச்சு வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 27) வெளியிட்ட வருடாந்தர ஊழியரணி முதற்கட்ட அறிக்கையில் இத்தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
முழு ஆண்டுக்கான பணவீக்கத் தரவுகள் இன்னும் கிடைக்காததால் இவை முதற்கட்டப் புள்ளிவிவரங்களாகும். நிறுவனங்களின் எச்சரிக்கையான சம்பள உயர்வுகளும் அதிகப் பணவீக்கமும் இதற்குக் காரணம் என்று கூறப்பட்டது.
பயனீட்டாளர் விலை 2025ல் 0.9 விழுக்காடு உயர்ந்த நிலையில், 2026ல் அது கிட்டத்தட்ட 2 விழுக்காடு உயரும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும், படிப்படியான சம்பள உயர்வு நடவடிக்கைகளால் கடந்த ஐந்து, பத்து ஆண்டுகளில் குறைந்த வருமான ஊழியர்களின் ஊதியம் வேகமாக வளர்ந்துள்ளது.
வேலைத் தரம் நிலையாக உள்ளது. வேலையில் உள்ள சிங்கப்பூர்வாசிகளில் 88.2 விழுக்காட்டினர் ஊழியர்கள்; அவர்களில் 91 விழுக்காட்டினர் நிரந்தர வேலைகளில் உள்ளனர். இது 2025ல் 90.8 விழுக்காடாக இருந்தது. குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான ஒப்பந்த ஊழியர்களின் பங்கு 7.1 விழுக்காடாக நீடித்த நிலையில், தற்காலிகப் பணிகள் இரண்டு விழுக்காடாகக் குறைந்தன.
ஒட்டுமொத்த வேலையின்மை குறைவாக இருந்தாலும், தொழில்வல்லுநர்கள், மேலாளர்கள், நிர்வாகிகள், தொழில்நுட்பர்கள் அல்லாதோரிடையே வேலையின்மை 2.8 விழுக்காட்டிலிருந்து 3.5 விழுக்காடாக உயர்ந்தது. குறிப்பாக 50 வயதுக்கு மேற்பட்டோரிடையே வேலையின்மை, ஆட்குறைப்பு விகிதங்கள் அதிகரித்தன. உற்பத்தி, மொத்த விற்பனைத் துறைகளில் நீண்டகால வேலையின்மை 0.7 விழுக்காட்டிலிருந்து 0.9 விழுக்காடாக உயர்ந்தது.
இதற்கிடையே, தொழில்வல்லுநர்கள் உள்ளிட்டோரின் பங்கு 65.2 விழுக்காடாக அதிகரித்ததுடன் அவர்களிடையே வேலையின்மை 2.7 விழுக்காடாக நீடித்தது. தகுதிக்குக் குறைவான வேலையில் இருப்போர் விகிதம் 19.4 விழுக்காட்டிலிருந்து 18.7 விழுக்காடாகக் குறைந்தது. விருப்பமின்றி அத்தகைய வேலைகளில் இருப்போர் விகிதம் 1.6 விழுக்காடாகப் பதிவானது. வேலை தேடுவதைக் கைவிட்டோர் எண்ணிக்கை 7,100 ஆகவும், பகுதிநேர ஊழியர்களின் குறைவேலை விகிதம் 1.7 விழுக்காடாகவும் உள்ளன.
மக்கள்தொகை மூப்படைந்தாலும், பெண்கள், மூத்தோரின் அதிகப் பங்கேற்பால் ஊழியரணிப் பங்கேற்பு விகிதம் 67.8 விழுக்காடாக நிலையாக உள்ளது. ஊழியரணியில் 60 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையோரின் பங்கு 13.1 விழுக்காட்டிலிருந்து 19.5 விழுக்காடாக அதிகரித்தது.
ஓபெக் எனும் பொருளியல் ஒத்துழைப்பு, மேம்பாட்டு அமைப்பு நாடுகளில் சுவிட்சர்லாந்து, எஸ்தோனியா, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளைப் பின்னுக்குத் தள்ளிச் சிங்கப்பூர் ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது. மார்ச் முதல் ஜூலை வரை, மாதிரியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 33,000 குடும்பங்களில் 27,292 குடும்பங்கள் கலந்துகொண்ட கருத்தாய்வின் மூலம் இத்தகவல்கள் திரட்டப்பட்டன.