இஸ்லாமிய சமயக் கல்வி கற்பதுடன், தொடக்கப்பள்ளி இறுதித் தேர்வுகளிலும் சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார் சுலைகா சுலைமான்.
இஸ்லாமியக் கல்வி நுழைவுத் தேர்விலும் தமது ‘மதரசா’ கல்வி நிலைய மாணவர்களுள் சிறந்த 10 பேரில் ஒருவராக இவர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார்.
‘மதரசா’ எனப்படும் இஸ்லாமிய சமயக் கல்வி நிலையங்கள் சிங்கப்பூரில் செயல்பட்டு வருகின்றன. தேசியப் பள்ளிகளைப் போலவே, பாடம், நடவடிக்கைகள் அமைந்துள்ள அதே வேளையில், சமயம் சார்ந்த சில பாடங்களும் மதரசாவில் கற்பிக்கப்படுகின்றன.
சிங்கப்பூரில் தற்போது ஆறு முழுநேர ‘மதரசா’க்கள் இயங்கி வருகின்றன. தவிர, பள்ளிவாசல்கள் பலவற்றில் பகுதிநேர சமயக்கல்வி வழங்கப்படுகிறது.
ஆறு வயதிலிருந்து இர்சியாத் ஜுஹ்ரி அல்-இஸ்லாமியா (Irsyad Zuhri Al-Islamiah) மதரசாவில் பயிலும் இவர், அனைத்துப் பாடங்களிலும் ‘ஏஎல்1’ தர மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளார்.
இந்திய முஸ்லிம் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சுலைகா, மலாய் மொழிப்பாடத்தில் பயின்றதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
இஸ்லாமிய சமயப் பாடங்கள், இணைப்பாட நடவடிக்கைகள் என அனைத்திலும் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இருந்தாலும் விரும்பியே செய்வதால் அவை சுமையாகத் தெரியவில்லை என்றும் சொன்னார்.
வலைப்பந்திலும் இவர் வல்லவர். முழுமையான மாணவ வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு முறையான நேர நிர்வாகம் இவருக்குக் கைகொடுத்தது.
பள்ளி இறுதித்தேர்வுக்காகக் கவனத்துடன் படித்ததாகக் குறிப்பிட்ட சுலைகா, ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் தமக்குப் பக்கபலமாக இருந்ததாகவும் சொன்னார்.
“அறிவியல் பாடம் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது. எதிர்காலத்தில் மருத்துவத் துறையில் ஆய்வாளராகத் திகழவேண்டும் என விரும்புகிறேன்” என்று சுலைகா கூறினார்.
மதரசாவில் உயர்நிலைக் கல்வி பயின்று ’ஐபி’ என்றழைக்கப்படும் ‘இன்டர்நேஷனல் பாக்கலோரெட்’ கல்வித் திட்டத்தில் இணைய விரும்புவதாகவும் சுலைகா சொன்னார்.
மகளின் திறனைக் கண்டு சுலைகாவின் பெற்றோர்கள் தங்கள் பூரிப்பை வெளிப்படுத்தினர். அத்துடன், இந்த வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஆசிரியர்களுக்கு அவர்கள் நன்றி கூறினர்.
“சமயம் சார்ந்த கோட்பாடுகளைக் கற்று நற்பண்புகள் நிறைந்த சிறந்த மனிதராக எங்கள் மகள் வளர வேண்டும் என விரும்புகிறோம். அதற்கு மதரசா கல்வி உதவும் என்பதால் இப்பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தோம்,” என்று தந்தை சுலைமான் அப்துல் அஜீஸ் கூறினார்.