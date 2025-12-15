சிங்கப்பூரில் உள்ள சொத்து மேம்பாட்டு நிறுவனங்கள் நவம்பர் மாதத்தில் எக்சிகியூடிவ் கூட்டுரிமை (இசி) வீடுகளைத் தவிர்த்து 325 புதிய வீடுகளை விற்பனை செய்தன. ஏனெனில், விற்பனை முந்தைய மாதத்தில் ஏற்பட்ட அசாதாரண ஏற்றத்திலிருந்து குறைந்துள்ளது என்று நகர மறுசீரமைப்பு ஆணையம் (யுஆர்ஏ) திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 15) வெளியிட்ட தரவு காட்டுகிறது.
மாத அடிப்படையில், அக்டோபரில் 2,424 வீடுகளிலிருந்து புதிய வீடுகளின் விற்பனை 86.6 விழுக்காடு சரிந்தது. அது இந்த ஆண்டில் மாதந்தோறும் விற்பனையான அதிகபட்ச வீடுகளின் எண்ணிக்கையாகும். நவம்பர் மாத விகிதம், கடந்த ஆண்டு இதே காலக்கட்டத்தில் விற்கப்பட்ட 2,560 வீடுகளை விட 87.3 விழுக்காடு குறைவாகும்.
விற்பனையில் ஏற்பட்ட சரிவுக்கு, பெரிய அளவில் புதிய வீடுகள் விற்பனைக்கு விடப்படாமல் இருந்ததே காரணம் என்று பகுப்பாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
நவம்பர் மாதத்தில் சொத்து மேம்பாட்டாளர்கள் 347 வீடுகளை விற்பனைக்கு விட்டனர். இது மாத அடிப்படையில் 84.5 விழுக்காடு குறைவு. ஓர் ஆண்டுக்கு முன்புடன் ஒப்பிடுகையில், ஐந்து பெரிய குடியிருப்புத் திட்டங்கள் சந்தைக்கு வந்ததை விட 87.9 விழுக்காடு குறைவு. கடந்த மாதம், ‘தி சென்’ என்ற ஒரே ஒரு புதிய திட்டம் மட்டுமே தொடங்கப்பட்டது.
மூன்று பிரிவுகளில், கூட்டுரிமை வீடுகள் (கொண்டா) மற்றும் தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு விற்பனையில் மத்திய வட்டாரத்தில் மீதமுள்ள பகுதிகள் 66.2 விழுக்காட்டு விற்பனையைப் பெற்றன. இதைத் தொடர்ந்து, 24.6 விழுக்காட்டு விற்பனையுடன் மத்திய வட்டாரத்துக்கு வெளியே உள்ள பகுதியும், 9.2 விழுக்காட்டு விற்பனையுடன் கடந்த மாத புதிய விற்பனையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரதான மத்திய வட்டாரமும் அடங்கியுள்ளன.
நவம்பர் மாதத்தில் வீடு வாங்கியவர்களில் 84.4 விழுக்காட்டினர் சிங்கப்பூரர்கள் என்றும் 12.8 விழுக்காட்டினர் நிரந்தரவாசிகள் என்றும் ஹட்டன்ஸ் ஆசியாவின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மார்க் யிப் தெரிவித்தார்.
2024ஆம் ஆண்டில் அதே மாதத்தில் விற்கப்பட்ட 2,894 வீடுகள் மற்றும் விற்பனைக்கு விடப்பட்ட 3,375 வீடுகளுக்கு மத்தியில், நவம்பர் மாதத்தில் எக்சிகியூடிவ் கூட்டுரிமை வீடுகளையும் சேர்த்து 346 வீடுகள் விற்பனையாகி, 347 புதிய வீடுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
அதனுடன் ஒப்பிடுகையில், அக்டோபர் 2025ல் 2,446 வீடுகள் விற்கப்பட்டன. மேலும் 2,233 வீடுகள் விற்பனைக்கு விடப்பட்டன.