சமூக மருத்துவமனைகளின் அடித்தளமாக, சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துணை நிபுணர்களும் தாதியரும் இயங்குவதைச் சுட்டிய சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விதங்களில் நிபுணர்கள் பங்காற்ற வேண்டியுள்ளதால் அவர்களுக்கான முதலாமாண்டுப் பாடத்திட்டத்தின் முக்கியப் பாடத்தொகுதிகள் ஒரே விதத்தில் அமையும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
பொதுவான முதலாமாண்டுப் பயிற்சிகளுக்குப் பின், இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து தங்களுக்கான தனிப்பட்ட பாடங்களை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம்.
இவை, வரும் 2027ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடப்புக்கு வரும் என்று திரு ஓங் கூறினார்.
பிடோக்கில் வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 20) செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் சமூக மருத்துவமனையை அதிகாரபூர்வமாகத் திறந்து வைத்துப் பேசிய அமைச்சர், சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துணை நிபுணர்களின் முக்கியத்துவம், அவர்களுக்கான பயிற்சிக் கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்தும் முயற்சிகள் ஆகியவற்றைக் கோடிட்டுக் காட்டினார்.
தற்போது, கதிரிய வரைவாளர் (ரேடியோகிராஃபர்), உணவியல் நிபுணர்கள், இயன்முறை மருத்துவர்கள், உளவியல் நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட துணை நிபுணர்களுக்குப் பலதுறை நிபுணத்துவம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக உள்ளன.
இந்தப் புதிய முறை, பலதுறை குறித்த புரிதலை மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்துவதுடன், சிறப்புப் பாடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தெளிவான சிந்தனையையும் வளர்க்கும் என்றார் அமைச்சர் ஓங்.
இப்பயிற்சி முறையில், நிபுணத்துவ உளவியல், மறுவாழ்வுக்கு உதவுவோர், நோயறிதல் என மூன்று பிரிவுகளின்கீழ் வகைப்படுத்தப்படுவர்.
முதலாமாண்டுப் பாடத்தொகுதிகளை அடுத்து, சுகாதாரச் சூழலில் எதிர்பார்க்கப்படும் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி மேற்கொள்ளும் வகையிலும் தொகுதிகள் கட்டமைக்கப்படும் என்று திரு ஓங் தெரிவித்தார்.
“அவ்வாறு மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பயிற்சியையும் தொடர்ந்து, அந்தத் துறையில் சான்றிதழ் பெறுவதை நோக்கி நகரலாம். இது அவர்களுக்குப் புதிய பணிகள் மேற்கொள்ள வாய்ப்பளிக்கும்,’ என்று அவர் சொன்னார்.
இது குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் என்றும் பல்லாண்டு முயற்சி என்றும் குறிப்பிட்ட திரு ஓங், சுகாதார அமைச்சு தொடர்புடைய கல்வி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து அதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்வதாகவும் கூறினார்.
2025ஆம் ஆண்டில் பொதுச் சுகாதாரக் குழுமங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சம்பள உயர்வுகளைத் தொடர்ந்து, 2026ஆம் ஆண்டில் சம்பள வழிகாட்டுதல்களுக்கான புதுப்பிப்புகள் வெளியிடப்படவுள்ள நிலையில், அதில் தொடர்புடைய சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துணை நிபுணர்துறை மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது என்றும் அமைச்சர் சொன்னார்.