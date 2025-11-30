பயனீட்டாளர் மின்னணு வர்த்தக நிறுவனமான டிடி இண்டர்நேஷனலுக்கு எதிராக வர்த்தக நிறுத்த விண்ணப்பத்தை ஓசிபிசி வங்கி சமர்ப்பித்துள்ளது.
நவம்பர் 20ஆம் தேதி டிடி இண்டர்நேஷனல் சமர்ப்பித்த விண்ணப்பத்தின்படி, அந்நிறுவனம் ஓசிபிசி வங்கியிடம் குறைந்தபட்சம் $21.7 மில்லியன் கடன் வாங்கி உள்ளது.
அந்த $21.7 மில்லியனில் $21.5 மில்லியன் ஈடற்ற கடன்கள் மற்றும் $294,000 ஈடு கொடுக்கப்பட்ட கடன்கள்.
தான் ஒரு புதிய ஒப்பந்தத் திட்டத்தை வகுத்துள்ளதாகவும் அத்திட்டத்தின்கீழ் கடன்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் டிடி இண்டர்நேஷனல் தெரிவித்துள்ளது.
தனக்குக் கடன் கொடுத்தவர்களுடன் அந்நிறுவனம் ஏற்படுத்தியுள்ள ஒப்பந்தத் திட்டத்தின் விதிமுறைகளின்கீழ், புதிய திட்டம் முடிவடையும் வரை எந்தவொரு கடன் வழங்குநரும் நிறுவனத்தை மூடுவதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது. இதனை டிடி இண்டர்நேஷனல் தெரிவித்துள்ளது.